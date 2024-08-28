Более 350 тысяч детей зачислены в первый класс в Казахстане

351 176 детей зачислены в первый класс в 2024-2025 учебном году в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стоит отметить, что в 2023 году в 1 класс было зачислено 364 тысячи детей, а в 2022 — 400 тысяч.

70% детей будут обучаться на государственном языке. В Туркестанской области в школу пойдет больше всего первоклассников — более 44 тысяч, следом идут Алматинская область и Астана с 34 и 26 тысячами соответственно.

Минпросвещения также подмечает, что этот учебный год имеет рекордное количество выпускников — 219 тысяч человек окончит 11 класс.

Ранее стало известно, что несмотря на снижение количества первоклассников, в Алматы из 215 школ в 86 наблюдается перегруз. Также к началу учебного года было построено всего 20 комфортных школ из 98 запланированных. Глава АО «Samruk-Kazyna Construction» назвал причины срыва планов.