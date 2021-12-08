70,8 тыс агроформирований зарегистрировано в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Агропромышленный комплекс – основная отрасль Туркестанской области, обеспечивающая население важнейшими продуктами питания, а также имеющая значительный экспортный потенциал. Область занимает лидирующие позиции в республике по ряду сельскохозяйственных показателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В области зарегистрировано 70,8 тыс единиц агроформирований, численность работников сельского хозяйства составляет 180,9 тыс человек.

В сфере развития сельского хозяйства предусмотрена реализация 104 инвестиционных проектов на 832, 3 млрд тенге.

В результате к 2025 году валовый продукт сельскохозяйственного производства составит 695 млрд тг, а производительность труда в сельском хозяйстве увеличится в 2,5 раза.