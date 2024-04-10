7 тысяч волонтеров спасают Атырау от подтопления

Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев сообщил о проводимых противопаводковых мероприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для усиления берегоукрепительных работ были приостановлены все дорожные и строительные работы, где заказчиком являются местные исполнительные органы. Также проведены переговоры с крупными нефтяными компаниями. В результате город разделен на 107 участков, только в городе работает порядка 673 единиц спецтехники и около 7 тысяч волонтеров. За последние три дня уложено 42 км берегоукрепительных дамб и более 350 тысяч единиц мешкотары. Это касательно города Атырау, — сказал Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.

По Индерскому району ведутся аналогичные работы, на данный момент уровень воды в реке Урал составляет 4,39 м, для берегоукрепительных работ задействовано 74 единицы техники и 610 работников.

Касательно Махамбетского района ведутся аналогичные работы, общая протяженность валов составляет 80 км, из них 64 км нуждаются в реконструкции и усилении. На сегодняшний день усилено и реконструировано 37 км дамб, заново построено 12,8 км дамб.

Напомним, алматинцы собрали более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Атырауской области.

Дополнительная техника направлена в Атыраускую область для берегоукрепления.

Гуманитарную помощь со всех регионов РК доставляют жителям Атырауской области.