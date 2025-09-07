7 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников нефтегазовой промышленности

В первое воскресенье сентября в Казахстане отмечают День работников нефтегазового комплекса Республики Казахстан. Праздник в Казахстане был официально утвержден в качестве профессионального праздника в 2003 году. Основная добыча нефти в Казахстане сосредоточена на трех крупнейших месторождениях: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Нефтегазовый комплекс Казахстана играет значимую роль в развитии страны, обеспечивает значительную часть налоговых поступлений в бюджет страны и формирует около четверти ВВП. В Казахстане были открыты свыше 250 месторождений нефти и газа, производятся модернизация нефтеперерабатывающих предприятий, активизировалась газификация регионов.

Международный день чистого воздуха для голубого неба отмечается в системе международных и всемирных дней ООН 7 сентября. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.

Международный день чистого воздуха для голубого неба был создан для того, чтобы обратить внимание общественности на проблему загрязнения воздуха.

СОБЫТИЯ

В 1932 году в Казахстане было создано первое специализированное издательство по выпуску массовых тиражей газет и журналов «Дәуір» — большой комплекс, состоящий из газетного и книжно-журнального корпусов, собственного издательства, службы по поставке бумаги и полиграфических материалов, служб экспедирования, сервисных подразделений с отлаженной технологией выпуска книг и альбомов высокого качества.

В 2001 году в Актау открыт монумент «Дружба» и паромный терминал, состоялся I Конгресс молодежи Казахстана.

В 2004 году в Астане состоялась церемония открытия крупнейшей в Центральной Азии синагоги, общая площадь территории которой составляет 5,6 тысячи квадратных метров, высота до верхушки установленной на крыше звезды Давида — 25 метров.

Во время торжественной церемонии открытия произошло знаменательное событие — впервые в истории столицы Казахстана был дописан и внесен в новую синагогу свиток Торы. Этот свиток, подаренный синагоге казахстанским бизнесменом Михаилом Зайдманом, был написан в Израиле специально для синагоги «Бейт Рахель — Хабад Любавич», последние буквы в него вписаны почетными членами казахстанской еврейской общины и иностранными раввинами в Астане.

В 2009 году в Астане открылось первое в Центральной Азии консульство Республики Эстонии. В торжественной церемонии по этому случаю принял участие премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

- Для меня большая честь присутствовать на церемонии открытия самого первого консульства нашей страны в Казахстане и вообще в Средней Азии. Я горжусь тем, что сегодня здесь установлены флаг и герб Республики Эстония. Интерес инвесторов из Эстонии к вашей стране — очень большой, — сказал премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

В 2010 году во всемирно известном здании Европейской комиссии «Берламон» состоялось торжественное открытие казахстанской выставки современного искусства, на которой представлены произведения современных живописцев художественной галереи Has Sanat.

Представленные картины рассказывали о стране, ее истории, магнетизме казахской степи, красоте казахских женщин, о том, что нам близко и дорого.

В 2012 году в столице Венгрии — Будапеште — при центре «VAM Design Center» была открыта выставка реставрированных сокровищ древних саков «Золотой человек — сокровища степных пирамид царского захоронения» из коллекции известного казахстанского художника-реставратора Крыма Алтынбекова.

В экспозиции были представлены найденные на месте археологических раскопок Иссыкского и Берельского курганов такие уникальные реликвии, как «Золотой человек», обрядовый скифский котел, ювелирные изделия гуннов, знамя Тюркской империи и флаг вождя сакских племен, а также украшения в зооморфном стиле.

В 2013 году в Республику Казахстан с первым государственным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В ходе учредительного заседания Казахстанско-китайского делового совета в эксплуатацию был запущен газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент.

В 2016 году в Казахстане был запущен народный проект «Геоглифы Тургая», призванный помочь в сборе средств для продолжения экспедиций на загадочные объекты, аналогов которым в мире на сегодня не найдено.

На форуме Европейской ассоциации археологов в Турецкой Республике торгайское открытие было признано сенсацией 2014 года. А по итогам 2015 года торгайские геоглифы вошли в ТОП-10 лучших открытий по версии американских блогеров.

В 2019 году в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Д. Серикбаева была организована Международная конференция «Алтай — золотая колыбель тюркского мира», на которую прибыли ученые археологи и тюркологи Казахстана, Франции, России, Турции, Индии, Японии и Азербайджана, а также представители научной и творческой интеллигенции Казахстана.

Перед началом мероприятия развернулась уникальная экспозиция археологических находок, сделанных на территории Восточно-Казахстанской области. Главными экспонатами на выставке были «Урджарская жрица», которая представляет образ знатной сакской женщины, жившей примерно в IV–III века до н. э. Обрамляли экспозицию «Золотой человек Шиликты», найденный профессором Абдешом Толеубаевым в 2003 году, и «Золотой человек», найденный профессором Зейноллой Самашевым в 2018 году на территории археологического памятника на плато Елеке Сазы в Тарбагатаском районе.

В 2024 году научные сотрудники Государственного национального природного парка «Бурабай» в ходе научно-исследовательских работ обнаружили редкий вид грибов. Среди найденных грибов есть такие уникальные виды, как пецица изменчивая (Peziza varia), строчок осенний (Gyromitra infula), гигроциба коническая (Hygrocybe conica), рамария (Ramaria eumorpha), вороночник рожковидный (craterellus cornucopioides), лепиота вздутоспоровая (lepiota magnispora), феолус Швейница (phaeolus Schweinitzii).

Находкой для ученых стал гриб клавариаде́льфус пестиковый — Clavariadelphus sp. У этого редко встречающегося растения верхняя часть в виде тонкой палочки, цвет обычно желтый или желтоватый, иногда даже красный. Главное его отличие в том, что он вырастает только один раз в 3-5 лет. В настоящее время Clavariadelphus sp. внесен в Красные книги ряда стран.

В 2024 году еще одну бронзу Казахстану на Паралимпиаде-2024 принесла дзюдоистка Зарина Раифова. В поединке за третье место казахстанская параспортсменка победила в голден скоре итальянку Косту Каролину.

В 2024 году казахстанец Журкамырза Шукурбеков завершил выступление на Паралимпиаде-2024 с бронзовой медалью. Спортсмен, выступавший в пара дзюдо, завоевал «бронзу» в весе свыше 90 килограммов (категория J2). В схватке за третье место ему противостоял француз Насер Зоргани. Шукурбеков выиграл с оценкой «иппон».