7 млн просмотров: КАЗНЭБ увеличила аудиторию на треть

— В прошлом году количество просмотров контента составило 5 344 169, а в этом году достигло 7 350 220, что демонстрирует рост более чем на 37,5%. Число пользователей увеличилось с 449 751 до 579 359 человек, что соответствует показателю в 28,8%, — говорится в сообщении.

Увеличилось за эторт период и количество дистанционных посещений — с 902 280 человек в до 1 140 330, прирост на 26,38%.

Количество загрузок документов с разрешения авторов увеличилось до 5 620 751 в этом году или больше на 32,53%.

— В базу добавлено 4 340 электронных копий — 504 485 страниц. Отсканировано 151 126 и отредактировано 484 680 страниц, — подчеркнули в ведомстве.

В Минкультуры и информации отмечают, что фонд КАЗНЭБ включает 82 939 документов на 64 языках. Доступ к полным текстам открыт без регистрации. Платформой пользуются читатели из 123 стран.

