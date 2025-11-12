Доставка книг и мобильное приложение: как обновляются библиотеки Алматы

В жизни современного человека все больше места занимают цифровые решения и представить нынешнюю жизнь без инноваций уже довольно непросто. Вот и библиотечная система Алматы не стоит на месте, а шагает в ногу со временем.

В работе библиотек Алматы активно внедряются современные цифровые технологии, направленные на повышение доступности, удобства и качества библиотечных услуг.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Директор «Библиотеки Алматы» Мейрам Бектембаев — один из тех, кто приложил немало усилий для масштабной трансформации алматинских библиотек и внедрения новшеств в их работу. Он всегда держит руку на пульсе и следит за тем, чтобы все работало так, как требует время.

У современных алматинцев не всегда хватает времени на то, чтобы лично прийти в библиотеку. Поэтому библиотеки Алматы сами стали ближе к горожанам и гостям города. Принятый за основу принцип «Библиотека шаговой доступности» уже в действии. Сегодня в Алматы действует 24 автономные станции самообслуживания. Они расположены в местах наилучшей доступности для как можного большего числа людей — в торговых центрах и на станциях метро.

— Ежемесячно на станциях регистрируются около 300 новых читателей, выдаются до 420 книг. В этом году дополнительно приобретено восемь автономных библиотек, установка которых запланирована до конца года. Кроме того, в парках действует система книгообмена», — сказал Мейрам Бектембаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Уже давно остались в прошлом бумажные листы учета книг. Сегодня эта кропотливая работа отдана электронике. Автоматизированная информационно-библиотечная система позволяет библиотекатрям Алматы эффективно управлять библиотечными процессами — учетом библиотечного фонда, выдачей и движением литературы.

Благодаря цифровой системе стало реальностью формирование единого электронного каталога, обработка данных стала быстрее, а качество обслуживания читателей повышается.

Особое внимание в алматинских библиотеках уделяется обеспечению равного доступа к информации для всех категорий граждан.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В семи филиалах действуют специализированные отделения, оснащенные оборудованием с программами Брайля и звуковыми интерфейсами. Для маломобильных граждан организована бесплатная доставка книг на дом, реализуемая совместно с акиматом города Алматы и компанией Yandex Qazaqstan. Таким образом, библиотечные сервисы становятся инклюзивными и ориентированными на потребности каждого пользователя.

Внедряя достижения цифровизации, в библиотеках Алматы не забывают о комплексе онлайн-сервисов. Это электронный читальный зал, онлайн 3D-тур по библиотекам, удаленное оформление читательского билета, а также услуга доставки книг. Все эти сервисы доступны через сайт.

Не забывают в библиотеках Алматы и об оцифровке книг. По данным Мейрама Бектембаева, на сегодняшний день в электронном формате представлено 30 451 издание, из которых 13 127 добавлены в текущем году, что составляет 61% общего фонда (49 492 наименования). Работы по цифровизации продолжаются, конечная цель — перевод всего фонда в электронный формат.

На этом цифровиция в библиотеках Алматы не останавливается. На 2026 год намечен запуск мобильного приложения «Библиотеки Алматы», которое позволит пользователям через смартфон просматривать каталог, резервировать книги и управлять своим читательским профилем. Безусловно, этот шаг станет логичным продолжением курса на полную цифровую трансформацию библиотечной системы города.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как это работает на практике

Мы посетили городскую библиотеку имени Ауэзова на проспекте Абая. Она — одна из трех в Алматы, которая работает круглосуточно. Директор библиотеки Алия Инкарбек рассказала, что такой режим работы здесь действует на протяжении полутора лет.

— Существует стереотип, что библиотека — это только книги, и ходят туда люди исключительно старшего поколения. Но в Алматы все меняется. Сегодня библиотека в Алматы — это коворкинг, где собирается молодежь и не только читает книги, но и генерирует новые идеи. Мы, библиотекари, тоже стали универсалами, можем выступать и как спикеры, и как модераторы, и ведем соцсети, — сказала Алия Инкарбек.

В библиотеку имени Ауэзова читатели всех возрастов приходят и днем, и ночью. Читателей интересует большой фонд библиотеки, причем, как электронных книг, так и традиционных в бумажном формате. Более того, в библиотеке представлены издания разных жанров: мировая и казахская классика, психология, мотивационные книги, детская поэзия и проза, юридическая литература, бухгалтерия, медицинские издания.

Здесь светло, энергично, бесплатный WIFI. Также в библиотеке возможен книгообмен.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что алматинцам нужны и интересны библиотеки, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Молодежь, понимая, что библиотека говорит с ними на одном языке, цифровом, приходит, пользуется привычными и новыми сервисами и таким образом повышает свой интеллект и знания.