Доставка книг и мобильное приложение: как обновляются библиотеки Алматы
В сознании некоторых обывателей при слове «Библиотека» возникают ассоциации с чем-то архаичным, как будто оставшимся в прошлом. Однако, в Алматы библиотеки стали центром притяжения горожан всех возрастов и вышли за рамки классического представления о них. Корреспондент Kazinform узнал, как цифровые инновации уже используются в работе библиотек Алматы.
В жизни современного человека все больше места занимают цифровые решения и представить нынешнюю жизнь без инноваций уже довольно непросто. Вот и библиотечная система Алматы не стоит на месте, а шагает в ногу со временем.
В работе библиотек Алматы активно внедряются современные цифровые технологии, направленные на повышение доступности, удобства и качества библиотечных услуг.
Директор «Библиотеки Алматы» Мейрам Бектембаев — один из тех, кто приложил немало усилий для масштабной трансформации алматинских библиотек и внедрения новшеств в их работу. Он всегда держит руку на пульсе и следит за тем, чтобы все работало так, как требует время.
У современных алматинцев не всегда хватает времени на то, чтобы лично прийти в библиотеку. Поэтому библиотеки Алматы сами стали ближе к горожанам и гостям города. Принятый за основу принцип «Библиотека шаговой доступности» уже в действии. Сегодня в Алматы действует 24 автономные станции самообслуживания. Они расположены в местах наилучшей доступности для как можного большего числа людей — в торговых центрах и на станциях метро.
— Ежемесячно на станциях регистрируются около 300 новых читателей, выдаются до 420 книг. В этом году дополнительно приобретено восемь автономных библиотек, установка которых запланирована до конца года. Кроме того, в парках действует система книгообмена», — сказал Мейрам Бектембаев.
Уже давно остались в прошлом бумажные листы учета книг. Сегодня эта кропотливая работа отдана электронике. Автоматизированная информационно-библиотечная система позволяет библиотекатрям Алматы эффективно управлять библиотечными процессами — учетом библиотечного фонда, выдачей и движением литературы.
Благодаря цифровой системе стало реальностью формирование единого электронного каталога, обработка данных стала быстрее, а качество обслуживания читателей повышается.
Особое внимание в алматинских библиотеках уделяется обеспечению равного доступа к информации для всех категорий граждан.
В семи филиалах действуют специализированные отделения, оснащенные оборудованием с программами Брайля и звуковыми интерфейсами. Для маломобильных граждан организована бесплатная доставка книг на дом, реализуемая совместно с акиматом города Алматы и компанией Yandex Qazaqstan. Таким образом, библиотечные сервисы становятся инклюзивными и ориентированными на потребности каждого пользователя.
Внедряя достижения цифровизации, в библиотеках Алматы не забывают о комплексе онлайн-сервисов. Это электронный читальный зал, онлайн 3D-тур по библиотекам, удаленное оформление читательского билета, а также услуга доставки книг. Все эти сервисы доступны через сайт.
Не забывают в библиотеках Алматы и об оцифровке книг. По данным Мейрама Бектембаева, на сегодняшний день в электронном формате представлено 30 451 издание, из которых 13 127 добавлены в текущем году, что составляет 61% общего фонда (49 492 наименования). Работы по цифровизации продолжаются, конечная цель — перевод всего фонда в электронный формат.
На этом цифровиция в библиотеках Алматы не останавливается. На 2026 год намечен запуск мобильного приложения «Библиотеки Алматы», которое позволит пользователям через смартфон просматривать каталог, резервировать книги и управлять своим читательским профилем. Безусловно, этот шаг станет логичным продолжением курса на полную цифровую трансформацию библиотечной системы города.
Как это работает на практике
Мы посетили городскую библиотеку имени Ауэзова на проспекте Абая. Она — одна из трех в Алматы, которая работает круглосуточно. Директор библиотеки Алия Инкарбек рассказала, что такой режим работы здесь действует на протяжении полутора лет.
— Существует стереотип, что библиотека — это только книги, и ходят туда люди исключительно старшего поколения. Но в Алматы все меняется. Сегодня библиотека в Алматы — это коворкинг, где собирается молодежь и не только читает книги, но и генерирует новые идеи. Мы, библиотекари, тоже стали универсалами, можем выступать и как спикеры, и как модераторы, и ведем соцсети, — сказала Алия Инкарбек.
В библиотеку имени Ауэзова читатели всех возрастов приходят и днем, и ночью. Читателей интересует большой фонд библиотеки, причем, как электронных книг, так и традиционных в бумажном формате. Более того, в библиотеке представлены издания разных жанров: мировая и казахская классика, психология, мотивационные книги, детская поэзия и проза, юридическая литература, бухгалтерия, медицинские издания.
Здесь светло, энергично, бесплатный WIFI. Также в библиотеке возможен книгообмен.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что алматинцам нужны и интересны библиотеки, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Молодежь, понимая, что библиотека говорит с ними на одном языке, цифровом, приходит, пользуется привычными и новыми сервисами и таким образом повышает свой интеллект и знания.