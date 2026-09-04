69-летняя пенсионерка из ВКО впервые получила удостоверение личности

В Восточно-Казахстанской области 69-летняя Татьяна Ригер впервые в жизни получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Долгое время женщина жила без действующих документов. Ранее у нее был паспорт СССР образца 1974 года, который впоследствии был утрачен. По различным жизненным обстоятельствам восстановлением документов она долгое время не занималась.

Недавно Татьяна Ригер обратилась в миграционную службу Риддера. Сотрудники помогли ей собрать необходимые документы, провели проверочные мероприятия и направили запросы в соответствующие государственные органы.

После завершения всех процедур в конце августа женщина получила первое удостоверение личности гражданина Казахстана.

Теперь она сможет в полном объеме пользоваться своими правами, а также получать государственные и социальные услуги.

Фото: Polisia.kz

Татьяна Ригер поблагодарила сотрудников миграционной службы за помощь и поддержку.

Ранее в Таразе сотрудники миграционной службы помогли 99-летней женщине переоформить удостоверение личности и доставили новый документ ей домой.

В Атырауской области 67-летняя женщина впервые получила удостоверение личности после помощи сотрудников миграционной полиции.