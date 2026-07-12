99-летней жительнице Тараза полицейские привезли удостоверение личности домой

Сотрудники миграционной службы помогли пожилой жительнице Тараза переоформить удостоверение личности и лично доставили новый документ на дом, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

В Таразе сотрудники миграционной службы посетили 99-летнюю жительницу города, чтобы вручить ей новое удостоверение личности. Срок действия прежнего документа у женщины 1927 года рождения истек, поэтому она обратилась в подразделение миграционной службы управления полиции города для его переоформления.

После оформления необходимых документов и изготовления нового удостоверения полицейские решили лично доставить его пенсионерке. Они приехали к ней домой и вручили документ.

Для пожилой женщины визит сотрудников полиции стал приятной неожиданностью. Она поблагодарила их за помощь, внимание и уважительное отношение.

— Обеспечение доступности государственных услуг остается одним из приоритетных направлений нашей работы. Особое внимание уделяется пожилым людям и гражданам, которым по состоянию здоровья или возрасту сложно самостоятельно посетить подразделения полиции. При необходимости государственные услуги оказываются по месту проживания, чтобы каждый мог получить необходимую помощь быстро и комфортно, — отметили в департаменте полиции.

Ранее сообщалось, что с этого года казахстанцы смогут бесплатно получать и менять удостоверения личности.

Также 100-летняя акмолинка получила новое удостоверение личности с доставкой на дом.