НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

В Атырауской области 67-летняя женщина впервые получила удостоверение личности

15 Декабря 2022, 22:44
В Атырауской области 67-летняя женщина впервые получила удостоверение личности

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 67-летняя жительница села Мукур Кызылкогинского района впервые получила удостоверяющие личность документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница села Мукур Кызылкогинского района Атырауской области 1955 г.р. никогда не получала паспорта или удостоверения личности. Узнав об этом, ей помогли сотрудники отделения миграционной полиции Кызылкогинского района, собрав соответствующие документы. А затем в соответствии с законом оформили документы и вручили удостоверение личности 67-летней женщине.

«Радуюсь, что благодаря полицейским я получила удостоверение личности, подтверждающее, что являюсь гражданкой Казахстана. Оформили они документы очень быстро. Я очень благодарна сотрудникам миграционной службы Кызылкогинского района», - говорит женщина.

Теперь она сможет оформить и получать пенсию.


Новости по теме
Причины слабого отопления в части домов Атырау назвал аким города
Угроза срыва отопительного сезона сохраняется в Атырау из-за поломки турбоагрегата на ТЭЦ
На побережье Каспия выгорело 1500 гектаров тростника
Теги:
Читайте также
Ружья неустановленных марок изъяли у жителей СКО
Причины слабого отопления в части домов Атырау назвал аким города
Пациент психиатрической клиники «заложил бомбу», чтобы сбежать из медучреждения
Разыскиваемый Интерполом гражданин ФРГ задержан в Павлодаре
Легализацию ввезенных в РК автомобилей планируют провести за полгода
Угроза срыва отопительного сезона сохраняется в Атырау из-за поломки турбоагрегата на ТЭЦ
Более 20 тысяч автомобилей с правым рулем зарегистрировано в РК
На побережье Каспия выгорело 1500 гектаров тростника
Новости партнеров
Популярное
1 Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД
2 Громкие дела акмолинских интернет-мошенников озвучили в МВД
3 Аргентина — Франция: где и когда смотреть трансляцию финала ЧМ-2022 по футболу
4 Сборная Франция получит крупную сумму за выход в финал ЧМ-2022 по футболу
5 Снегопад в Усть-Каменогорске шел беспрерывно 30 часов

Лента новостей