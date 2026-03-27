    23:52, 26 Март 2026 | GMT +5

    670 наркосайтов заблокировали в Алматы с начала года

    С начала этого года в Алматы выявлено и заблокировано 670 сайтов и Telegram-каналов, связанных с распространением наркотиков, передает агентство Kazinform.

    наркосайт, ноутбук, мошенники, мошенничество
    Фото: Freepik

    На брифинге региональной службы коммуникаций старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Сулушаш Досболова сообщила, что выявление наркоресурсов осуществляется сразу по нескольким каналам. Информация поступает в результате мониторинга интернет-пространства, обращений граждан по телефону доверия, через платформу «е-Отініш», а также по оперативным каналам. Нередко один и тот же сайт или Telegram-канал фиксируется одновременно из разных источников.

    старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Сулушаш Досболова
    Фото: РСК Алматы

    — Мы можем получить информацию об одном и том же ресурсе сразу из нескольких источников — от граждан, через оперативные данные или в ходе собственного мониторинга, — пояснила спикер.

    Все выявленные ресурсы направляются в систему «Кибернадзор», где принимается решение о блокировке. При этом, как отметила представитель полиции, не все сайты закрываются сразу. В отдельных случаях они временно остаются активными для проведения оперативных и следственных мероприятий с целью выявления всей цепочки распространения.

    В полиции подчеркивают, что участие общества остается важным элементом борьбы с наркопреступностью. Оперативная информация от граждан помогает быстрее выявлять угрозы и принимать меры, даже если такие сообщения дублируются.

    Сообщения о наркосайтах, Telegram-каналах и фактах наркорекламы можно направлять на номер WhatsApp +7 (700-11) 3-01-02, а также в Telegram-канал Narko Shekteu Almaty.

    Ранее МВД РК провело масштабную спецоперацию с применением современных IT-технологий, направленную на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность.

    Еламан Турысбеков
