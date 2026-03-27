670 наркосайтов заблокировали в Алматы с начала года
С начала этого года в Алматы выявлено и заблокировано 670 сайтов и Telegram-каналов, связанных с распространением наркотиков, передает агентство Kazinform.
На брифинге региональной службы коммуникаций старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Сулушаш Досболова сообщила, что выявление наркоресурсов осуществляется сразу по нескольким каналам. Информация поступает в результате мониторинга интернет-пространства, обращений граждан по телефону доверия, через платформу «е-Отініш», а также по оперативным каналам. Нередко один и тот же сайт или Telegram-канал фиксируется одновременно из разных источников.
— Мы можем получить информацию об одном и том же ресурсе сразу из нескольких источников — от граждан, через оперативные данные или в ходе собственного мониторинга, — пояснила спикер.
Все выявленные ресурсы направляются в систему «Кибернадзор», где принимается решение о блокировке. При этом, как отметила представитель полиции, не все сайты закрываются сразу. В отдельных случаях они временно остаются активными для проведения оперативных и следственных мероприятий с целью выявления всей цепочки распространения.
В полиции подчеркивают, что участие общества остается важным элементом борьбы с наркопреступностью. Оперативная информация от граждан помогает быстрее выявлять угрозы и принимать меры, даже если такие сообщения дублируются.
Сообщения о наркосайтах, Telegram-каналах и фактах наркорекламы можно направлять на номер WhatsApp +7 (700-11) 3-01-02, а также в Telegram-канал Narko Shekteu Almaty.
Ранее МВД РК провело масштабную спецоперацию с применением современных IT-технологий, направленную на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность.