65 лет службы: Qarmet начал масштабную замену коксовых батарей

Заливка первого бетона означает переход от проектных и подготовительных этапов к возведению основных технологических объектов. Батареи № 8 и 9 станут самыми современными и высокопроизводительными в структуре предприятия: их мощность составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год, что обеспечит стабильное снабжение доменного производства и повысит промышленную устойчивость комбината.

Фото: Qarmet

Строительство новых батарей открывает новую страницу в истории предприятия. Агрегаты № 1–4, построенные в 1960-х годах и полностью исчерпавшие свой ресурс, будут выведены из эксплуатации после более чем 65 лет непрерывной работы. Их замена позволит значительно улучшить экологические показатели, снизить издержки и обеспечить работникам современные, безопасные и автоматизированные условия труда.

Фото: Qarmet

— Нами начата заливка фундаментной плиты коксовой батареи № 8, и первый бетон уже успешно принят. Это важный рубеж, который придает дополнительную уверенность в общем успехе проекта. Впереди большой объем конструктивных работ, и команда полностью готова к их своевременной реализации, — отметил директор по капитальному строительству Qarmet Алексей Сидоренко.

Строительство ведется в рамках генерального контракта, заключенного Qarmet с мировым лидером коксохимического инжиниринга ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Co. Компания ACRE — одна из крупнейших государственных инжиниринговых структур Китая, занимающая более 95% рынка среди металлургических предприятий КНР. Она реализовала свыше тысячи инженерных и консалтинговых проектов по всему миру, включая более 130 — на условиях генерального подряда.

Фото: Qarmet

Объем инвестиций в проект составляет порядка $369 млн. Средства направлены на строительство полного комплекса объектов коксохимической инфраструктуры, инженерных сетей и вспомогательных систем. Первый кокс с новых агрегатов темиртауские металлурги получат уже в 2027 году.

Возведение батарей № 8–9 является ключевым элементом масштабной программы модернизации Qarmet, которая охватывает обновление металлургических и горнорудных производств, реконструкцию производственных помещений и развитие технической инфраструктуры. Все это подчеркивает глубину и серьезность трансформации, происходящей сегодня на металлургическом комбинате.