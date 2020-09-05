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65 инфраструктурных проектов реализуют в Жетысайском районе Туркестанской области

5 Сентября 2020 04:04
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65 инфраструктурных проектов реализуют в Жетысайском районе Туркестанской области

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В Жетысайском районе Туркестанской области в рамках «Дорожной карты занятости» на реализацию 65 инфраструктурных проектов предусмотрено 662 999,1 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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При этом предусмотрено создание 182 новых рабочих мест, через центр занятости населения трудоустроено 124 человека. Минимальная заработная плата занятых граждан составила 85 тыс. тенге.

На сегодняшний день начато строительство 65 проектов, 25 из них завершены, план выполнен на 61,2 процента. Из 25 введенных в эксплуатацию проектов 22 относятся к объектам социальной, культурной и образовательной сферы. В нем отремонтированы внутренние санитарные сети зданий, заменены унитазы и проложены дороги на 2431 километр.

Остальные 3 объекта относятся к инженерно-транспортной инфраструктуре. То есть проведена реконструкция внутрипоселковых и внутрисельских дорог.

Стоит отметить, что подрядчики, работающие в рамках госпрограммы, соблюдали соответствующие санитарно-эпидемиологические требования в карантинном режиме и обеспечили персонал средствами индивидуальной безопасности.

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#Туркестанская область   #Строительство  
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