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    16:18, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    65 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на седьмом этаже девятиэтажного дома в Алатауском районе Алматы. Эвакуировано 65 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, сигнал на пульт «101» о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Аккент, д. 20, Алатауского района поступил 18 апреля в 14:30. На место направлены силы и средства нескольких пожарных подразделений ДЧС.

    «По прибытии установлено горение лоджии квартиры открытым пламенем на 7 этаже на общей площади 10 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на 8-9 этажи. Звеньями газодымозащитной службы проведены работы по эвакуации и спасению людей. Спасено 7 человек, эвакуировано 65 человек, в том числе женщина с ребенком. Пожар ликвидирован в 15:02. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ведомстве.



    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Спасение Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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