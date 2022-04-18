65 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на седьмом этаже девятиэтажного дома в Алатауском районе Алматы. Эвакуировано 65 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, сигнал на пульт «101» о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Аккент, д. 20, Алатауского района поступил 18 апреля в 14:30. На место направлены силы и средства нескольких пожарных подразделений ДЧС.

«По прибытии установлено горение лоджии квартиры открытым пламенем на 7 этаже на общей площади 10 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на 8-9 этажи. Звеньями газодымозащитной службы проведены работы по эвакуации и спасению людей. Спасено 7 человек, эвакуировано 65 человек, в том числе женщина с ребенком. Пожар ликвидирован в 15:02. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ведомстве.



