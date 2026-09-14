62 млн теңге на молотки и топоры: в Туркестанской области объяснили расходы школ

Расходы на хозяйственные инструменты и инвентарь для организаций образования Келесского района вызвали вопросы в соцсетях. Общая сумма договора превысила 62 млн теңге, в перечень вошли сотни наборов ключей, молотков, топоров и ведер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом послужил пост в Facebook, автор которого обратил внимание на договор стоимостью 62 180 118 теңге, размещенный на портале государственных закупок. В документе указано, что стоимость 850 наборов ключей из 56 предметов составила 12,9 млн теңге, 950 молотков — 5,1 млн, 450 топоров — 3,2 млн, 950 ведер — более 3 млн теңге.

Автор поста поинтересовался, соответствуют ли цены рыночным, для каких именно организаций образования предназначались товары и имеются ли документы, подтверждающие их поставку.

В отделе образования Келесского района пояснили порядок проведения конкурса и исполнения договора.

— 28 мая 2026 года была подана заявка на проведение открытого конкурса на общую сумму 57 637 500 теңге. По итогам государственных закупок от 23 июня 2026 года победителем признано ТОО «Завод Силовых Трансформаторов Кентау»» с ценовым предложением 53 603 550 теңге. С учетом того, что подрядчик является плательщиком НДС, между сторонами заключен договор о государственных закупках на общую сумму 62 180 118 теңге, — сообщили в ведомстве.

В отделе образования добавили, что товары приняли 30 июня на основании накладной. С 1 по 10 июля их полностью распределили между подведомственными организациями образования.

— Процедура госзакупок проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства. Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров в полном объеме, — уточнили в отделе образования.

Ранее сомнительные траты на хозинвентарь для учебных заведений выявили в Шымкенте. Для трех бухгалтеров приобрели 55 калькуляторов, для пяти сотрудников канцелярии — 200 дыроколов. В одной из школ купили 70 топоров, которые спустя месяц-полтора списали. Виновные понесли наказание, ущерб возместили.