61% заболевших ОРВИ в Кызылординской области — дети

Как сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, 61% заболевших — дети до 14 лет, 1,6% — беременные женщины. 5% пациентов прошли лечение в стационаре.

— Образцы 239 пациентов были исследованы методом ПЦР, в результате у 35 из них выявлен грипп типа А. При исследовании 202 образцов обнаружено 7 вирусов, не относящихся к категории гриппа: 1 — аденовирус, 6 — риновирус. Для эпидемиологического сезона 2025–2026 годов закуплено 85 006 доз вакцины. На сегодняшний день против гриппа привито около 84 тысяч человек из числа приоритетного контингента, из них почти 23,5 тысячи — дети, — сообщила заместитель руководителя департамента Алия Абдикаимова.

В новом эпидемиологическом сезоне иммунизацию прошли 9,9% населения области.

Ранее мы писали о том, что около 16 тысяч человек заболели ОРВИ в Западно-Казахстанской области. Число случаев ОРВИ также стало расти в Павлодаре. По информации медиков, возросло количество вызовов «скорой» помощи. При этом, в большинстве болеют дети.