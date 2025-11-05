Около 16 тысяч человек заболели ОРВИ в ЗКО

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, за чуть более чем месяц зарегистрировано 15 973 случая ОРВИ, из них 8 245 дети до 14 лет.

По его словам, в городе Уральск выявлен один случай заболевания гриппом типа А/(H3N2).

— С учетом эпидемиологических и лабораторных данных, к эпидемическому сезону 2025–2026 годов было закуплено 60 тысяч доз противогриппозной вакцины российского производства «Гриппол+». Вакцинация против гриппа началась 25 сентября во всех медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. В первую очередь прививки получили люди из группы риска. В этом году вакцинация против гриппа на платной основе не проводилась, — сообщил Н. Мустаев.

Ранее мы писали о том, что число случаев ОРВИ стало расти в Павлодаре.