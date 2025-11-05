РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:53, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 16 тысяч человек заболели ОРВИ в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области с 1 октября начался новый эпидемиологический сезон 2025–2026 годов, связанный с заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ОРВИ, Астана
    Фото: агентство Kazinform

    Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, за чуть более чем месяц зарегистрировано 15 973 случая ОРВИ, из них 8 245 дети до 14 лет.

    По его словам, в городе Уральск выявлен один случай заболевания гриппом типа А/(H3N2).

    — С учетом эпидемиологических и лабораторных данных, к эпидемическому сезону 2025–2026 годов было закуплено 60 тысяч доз противогриппозной вакцины российского производства «Гриппол+». Вакцинация против гриппа началась 25 сентября во всех медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. В первую очередь прививки получили люди из группы риска. В этом году вакцинация против гриппа на платной основе не проводилась, — сообщил Н. Мустаев.

    Ранее мы писали о том, что число случаев ОРВИ стало расти в Павлодаре. 

    Данагуль Карбаева
    Автор
