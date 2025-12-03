РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:41, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    600 солдат приняли Военную присягу в двух гарнизонах страны

    В инженерно-саперной бригаде г. Конаева присягу приняли около 200 солдат, в войсковой части 27943 г. Усть-Каменогорска – свыше 400 бойцов, призванных из десяти регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    присяга
    Фото: Минобороны РК

    В торжественном ритуале принятия Военной присяги приняли участие командование частей, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие солдат.

    Молодые бойцы поклялись добросовестно исполнять воинский долг, защищать суверенитет и независимость страны, соблюдать Конституцию и воинские уставы.

    присяга
    Фото: Минобороны РК

    В г. Конаев солдат поздравил командир войсковой части 58012 подполковник Канат Танирбергенов, в Усть-Каменогорске – заместитель командира по воспитательной и идеологической работе войсковой части 27943 подполковник Нурлан Кисенов.

    – Присяга – это священная клятва на верность народу Казахстана. Она символизирует моральную готовность солдата самоотверженно защищать честь, свободу и независимость Отечества, – подчеркнул подполковник К. Танирбергенов.

    К моменту приятия присяги военнослужащие срочной службы освоили курс молодого бойца, изучили общевоинские уставы, тактико-технические характеристики оружия, прошли строевую, огневую и физическую подготовку.

    – Сегодняшний день запомню на всю жизнь. В момент принятия присяги меня переполняли чувства гордости за страну и ответственности перед Родиной. Постараюсь с честью пройти этот путь, чтобы моя семья и соотечественники гордились мной, – сказал рядовой Акылбек Рахимболов.

    Символично, что в Усть-Каменогорске на церемонию принятия присяги пригласили воспитанников детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Для четвероклассников средней школы №49 это событие стало важным уроком патриотизма и понимания воинского долга.

    В рамках мероприятий были организованы выступления военнослужащих, включающие элементы рукопашного боя, строевые приемы, а также показ современного вооружения и техники.

    После официальной части командиры воинских частей провели беседы с родителями и ответили на все интересующие их вопросы. Гостей также ознакомили с условиями жизни и быта, созданными для солдат срочной службы.

    Ранее сообщалось, что молодое пополнение Службы госохраны РК вступило в ряды защитников Родины. 

    Теги:
    Военные Присяга Минобороны РК Усть-Каменогорск Конаев
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
