600 солдат приняли Военную присягу в двух гарнизонах страны

В торжественном ритуале принятия Военной присяги приняли участие командование частей, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие солдат.

Молодые бойцы поклялись добросовестно исполнять воинский долг, защищать суверенитет и независимость страны, соблюдать Конституцию и воинские уставы.

Фото: Минобороны РК

В г. Конаев солдат поздравил командир войсковой части 58012 подполковник Канат Танирбергенов, в Усть-Каменогорске – заместитель командира по воспитательной и идеологической работе войсковой части 27943 подполковник Нурлан Кисенов.

– Присяга – это священная клятва на верность народу Казахстана. Она символизирует моральную готовность солдата самоотверженно защищать честь, свободу и независимость Отечества, – подчеркнул подполковник К. Танирбергенов.

К моменту приятия присяги военнослужащие срочной службы освоили курс молодого бойца, изучили общевоинские уставы, тактико-технические характеристики оружия, прошли строевую, огневую и физическую подготовку.

– Сегодняшний день запомню на всю жизнь. В момент принятия присяги меня переполняли чувства гордости за страну и ответственности перед Родиной. Постараюсь с честью пройти этот путь, чтобы моя семья и соотечественники гордились мной, – сказал рядовой Акылбек Рахимболов.

Символично, что в Усть-Каменогорске на церемонию принятия присяги пригласили воспитанников детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Для четвероклассников средней школы №49 это событие стало важным уроком патриотизма и понимания воинского долга.

В рамках мероприятий были организованы выступления военнослужащих, включающие элементы рукопашного боя, строевые приемы, а также показ современного вооружения и техники.

После официальной части командиры воинских частей провели беседы с родителями и ответили на все интересующие их вопросы. Гостей также ознакомили с условиями жизни и быта, созданными для солдат срочной службы.

Ранее сообщалось, что молодое пополнение Службы госохраны РК вступило в ряды защитников Родины.