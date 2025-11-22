Молодое пополнение Службы госохраны РК вступило в ряды защитников Родины

Церемонии прошли у монумента «Отан қорғаушылар» в Астане и в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. На торжестве присутствовали родные и близкие военнослужащих.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В текущем призыве в СГО РК отобраны юноши из всех регионов страны. Они проходят службу в воинской части 0112 в Астане и 0111 в Алматы. До присяги бойцы завершили курс подготовки нового пополнения на учебных полигонах.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Сложности были только на медкомиссии, все остальное — в рабочем порядке, — рассказал солдат срочной службы Темиртас Амирханов, поступивший в элитное подразделение после месяца подготовки и прохождения тестирований.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В Службе государственной охраны отметили, что ритуал присяги является одной из важнейших воинских традиций. Принятие Военной присяги символизирует готовность военнослужащих безупречно выполнять обязанности, беречь доверенное вооружение и технику.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Прохождение службы в Силах особого назначения — это высокая честь. К кандидатам предъявляются строгие требования, включая высокий уровень физической и морально-психологической подготовки, — подчеркнул офицер Службы государственной охраны Александр Шуликин.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

После принятия присяги военнослужащие приступят к выполнению задач, возложенных на силы особого назначения СГО РК, — от охраны эталонов Государственного Флага и Герба до сопровождения протокольных мероприятий с участием Главы государства и обеспечения безопасности охраняемых объектов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

На службу в СГО РК принимаются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, ростом от 180 до 195 сантиметров, физически здоровые и имеющие образование не ниже среднего. Преимущество получают кандидаты с высшим образованием, спортивными достижениями и устойчивыми психологическими качествами.

— Каждый день служба нравится все больше. Планирую продолжить по контракту, — поделился Темиртас Амирханов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Служба в составе СГО РК открывает возможности карьерного роста. Завершившие срочную службу могут перейти на контрактную основу, а затем — стать сотрудниками специального государственного органа. Военнослужащие также имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные государством, включая участие в программе «Срочники 2.0».

За что отвечают армия, Нацгвардия и пограничники в Казахстане можно узнать здесь.