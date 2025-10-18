60 процентов читателей газет и журналов в Казахстане живут в сельской местности

Ежегодно команда водителей и почтальонов доставляет прессу в каждый уголок страны, независимо от удаленности. Ежедневно через руки сотрудников АО «Казпочта» проходят десятки тысяч экземпляров печатной продукции. В шести тысячах населенных пунктов обеспечивается доставка изданий, а общее количество читателей составляет порядка 7,5 миллиона человек.

- День подписчика — это встреча друзей и единомышленников, уважающих труд журналистов и ценящих печатное слово. Для АО «Казпочта» распространение печатных изданий — важная социальная миссия. Мы высоко ценим каждого клиента, для нас бесценен каждый подписчик. Призываю всех приложить максимум усилий для поддержки печатных изданий — подписывайтесь на любимые газеты и журналы, продолжайте деловое сотрудничество с редакциями, – сообщил управляющий директор по почтовому сервису и государственным услугам АО «Казпочта» Баглан Оразбай.

Фото: Kazinform / В.Федюнина

Подписная кампания на 2026 год продлится до 25 декабря. Актуальность подписки на газеты и журналы не теряется, считают в национальной почтовой службе. 65% подписчиков — жители сельской местности, где особенно востребовано печатное слово.

- Актуальность теряется может быть среди молодежи. Но люди старшего поколения до сих пор читают печатную версию, у нас много подписчиков. Средний возраст от 45 и старше. В основном читают газеты на казахском языке, выписывают детские журналы. В каталоге более 3 тыс экземпляров, – рассказала главный специалист АО «Казпочта» почтамта г. Астаны Ляззат Конакбаева.

Чтобы все казахстанские дети имели свободный доступ к переодике АО «Казпочта» запускает социальный проект 20 октября. Желающие могут купить подписку на газеты и журналы для детей из социально уязвимых слоев населения.

Фото: Kazinform / В.Федюнина

- Этот соцпроект для людей, которые хотят помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это дети, которые хотят читать газеты и журналы, но нет возможности. У нас много познавательных, образовательных журналов детских: на казахском, русском языке без ограничений. Это отечественные издания, – рассказала Директор департамента управления периодической печати АО «Казпочта» Ботагоз Абыканова.

О взаимодействии с читетелями рассказала главный редактор газеты «Литер» Жанна Ойшыбаева. Несмотря на засилье Интернета у издания есть свои верные подписчики.

Фото: Kazinform / В.Федюнина