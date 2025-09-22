РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:02, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    60 млрд тенге инвестируют в энергетику Туркестанской области до 2029 года

    Туркестанская область приступила к практической реализации Национального проекта модернизации энергетики и коммунального сектора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    60 млрд тенге инвестируют в энергетику Туркестанской области до 2029 года
    Фото: Министерство энергетики РК

    До 2029 года планируется вложить свыше 60 млрд тенге для модернизации сферы энергетики области. На сегодня общий объём инвестиций в проекты в регионе уже превышает 6,9 млрд тенге.

    В регионе реализуются конкретные инициативы, направленные на улучшение качества жизни миллионов жителей: строительство новых линий электропередачи, реконструкция сетей, внедрение инновационных технологий и замена изношенного оборудования.

    Ключевыми операторами выступают Группа компаний «Казахстанские коммунальные системы» и её дочерняя компания «Оңтүстік Жарық Транзит», которые активно внедряют цифровые сервисы, автоматизированные системы учёта электроэнергии, обновляют линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

    Среди ключевых проектов — строительство линии 110 кВ «Орталык – Яссы» в Туркестане стоимостью 3,8 млрд тенге с завершением в феврале 2026 года, реконструкция линии 110 кВ в Ордабасинском районе, обновление низковольтных сетей на 31 объекте общей протяжённостью 89,8 км с инвестициями 1,5 млрд тенге, а также внедрение высокотемпературных проводов нового поколения.

    Параллельно «Оңтүстік Жарық Транзит» реализует собственную инвестиционную программу объёмом 5,3 млрд тенге, в рамках которой обновлено 84 трансформаторные подстанции, построено и реконструировано более 240 км линий, ведётся модернизация подстанции в селе Торткуль и строительство линии 110 кВ между Шаульдером и Торткулем.

     

    Теги:
    Электроэнергия Туркестанская область Минэнерго РК Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают