60 млрд тенге инвестируют в энергетику Туркестанской области до 2029 года

До 2029 года планируется вложить свыше 60 млрд тенге для модернизации сферы энергетики области. На сегодня общий объём инвестиций в проекты в регионе уже превышает 6,9 млрд тенге.

В регионе реализуются конкретные инициативы, направленные на улучшение качества жизни миллионов жителей: строительство новых линий электропередачи, реконструкция сетей, внедрение инновационных технологий и замена изношенного оборудования.

Ключевыми операторами выступают Группа компаний «Казахстанские коммунальные системы» и её дочерняя компания «Оңтүстік Жарық Транзит», которые активно внедряют цифровые сервисы, автоматизированные системы учёта электроэнергии, обновляют линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

Среди ключевых проектов — строительство линии 110 кВ «Орталык – Яссы» в Туркестане стоимостью 3,8 млрд тенге с завершением в феврале 2026 года, реконструкция линии 110 кВ в Ордабасинском районе, обновление низковольтных сетей на 31 объекте общей протяжённостью 89,8 км с инвестициями 1,5 млрд тенге, а также внедрение высокотемпературных проводов нового поколения.

Параллельно «Оңтүстік Жарық Транзит» реализует собственную инвестиционную программу объёмом 5,3 млрд тенге, в рамках которой обновлено 84 трансформаторные подстанции, построено и реконструировано более 240 км линий, ведётся модернизация подстанции в селе Торткуль и строительство линии 110 кВ между Шаульдером и Торткулем.