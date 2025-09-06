6 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1968) родился ЕСКЕНДЫРОВ Решат Майданканович — начальник департамента по надзору за безопасностью полетов государственной авиации Республики Казахстан Министерства обороны Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное училище; Михайловскую артиллерийскую академию с отличием; Академию Генерального штаба Национального университета обороны.

Трудовая деятельность: служил на различных должностях ВС РК; начальник департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Генерального штаба ВС РК (2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

51 год назад (1974) родился БАЙМУХАН Маргулан Бакытулы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстана в Королевстве Таиланд, постоянный представитель РК при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Фото: stan.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Дипломатическую академию; Польский институт международных отношений, Варшава (2010); Краковский экономический университет, Польша (2011); Ванкуверский университет, Канада (2015); Хертфордширский университет, Великобритания (2016).

Трудовая деятельность: менеджер по вопросам маркетинга и коммерции компании Daewoo Electronics (1996-1997); специалист, советник, региональный директор (страны Южного Кавказа и Центральной Азии) отдела экспорта компании River System Ltd. (1997-1999); атташе, третий секретарь департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); атташе-консул, третий секретарь, второй секретарь посольства РК в Республике Польша (2001-2005); советник, начальник отдела международных организаций, отдела военно-политического сотрудничества департамента по делам СНГ Министерства иностранных дел РК (2005-2007); советник, советник-посланник посольства РК в Республике Польша (2007-2013); заместитель председателя Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерство иностранных дел РК (2013-2015); спикер Международного клуба Toastmaster International (2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша (2015-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству; глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) (2021-2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

48 лет назад (1977) родился АБДРАШОВ Жанибек Жарасканулы — посол по особым поручениям — руководитель представительства МИД РК в городе Алматы.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: юрисконсульт, заведующий сектором департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК (1998-2004); начальник отдела Службы государственного протокола представительства МИД РК в г. Алматы (2004-2006); второй, первый секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в г. Нью-Йорк (2006-2010); заместитель шефа Службы государственного протокола МИД РК (2010-2014); шеф Службы государственного протокола МИД РК (2014-11.2017); генеральный консул Республики Казахстан в г. Нью-Йорк (2017-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии (2019-2024); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству (2020-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

47 лет назад (1978) родился ОТЕБАЕВ Ерсин Кенжебаевич — заместитель акима города Астаны.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций (1995-2000); Академию оценки и строительства (2006-2008); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2009-2011).

Трудовая деятельность: работа на разных позициях в частной сфере (2002-2008); работа на различных должностях в бюджетных организациях (2008-2012); работа на государственной службе, заместитель руководителя, руководитель управления коммунального имущества и государственных закупок города Астаны (2012-2016); руководитель Управления активов и государственных закупок города Астаны (2016-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

47 лет назад (1978) родился ИЗБАСАРОВ Азат Омирбекович — председатель Западно-Казахстанского областного суда.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Текели Алматинской области (ныне — Жетысу). Окончил Казахский Государственный юридический университет, специальность «Юрист» (1999).

Трудовая деятельность: следователь УВД Алматинской области (1999-2001); следователь УВД г. Талдыкорган (2001-2004); следователь городского УВД Алматинской области (2004-2007); заместитель начальника следственного отдела УВД Алмалинского района, г. Алматы (2007-2008); начальник следственного отдела УВД Алмалинского района, г. Алматы (2008-2009); судья Карасайского района, Алматинской области (2009-2014); председатель специализированного межрайонного уголовного суда Мангыстауской области (2014-2018); судья Мангистауского областного суда (05.31.2018.2021); председатель судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда (2021-2025).

На занимаемой должности c марта 2025 года.