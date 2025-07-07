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    01:24, 07 Июль 2025 | GMT +5

    6-летнего ребенка сбили в Алматинской области

    В Алматинской области экс-полицейский скрылся с места ДТП, после того как сбил ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform; DALL-E

    Инцидент произошел 4 июля около 20:45 в селе Кокозек Алматинской области.

    По данным очевидцев, водитель автомобиля, сдавая назад, переехал мальчика и уехал с места происшествия. В сети сообщается, что за рулем мог находиться участковый инспектор полиции.

    В результате наезда пострадал 6-летний ребенок, его госпитализировали в больницу.

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили о задержании 42-летнего водителя автомашины Lexus RX 300. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    — Указанный гражданин не является сотрудником полиции, он ранее (до совершения ДТП) был уволен по отрицательным мотивам. Призываем граждан доверять только проверенной информации из официальных источников, — уточнили в департаменте полиции региона.

    Проводятся следственные действия.

    Напомним, ранее в Алматинской области несколько собак напали на 10-летнего ребенка. Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры.

    Теги:
    Дети Полиция Алматинская область Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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