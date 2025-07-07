6-летнего ребенка сбили в Алматинской области
В Алматинской области экс-полицейский скрылся с места ДТП, после того как сбил ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел 4 июля около 20:45 в селе Кокозек Алматинской области.
По данным очевидцев, водитель автомобиля, сдавая назад, переехал мальчика и уехал с места происшествия. В сети сообщается, что за рулем мог находиться участковый инспектор полиции.
В результате наезда пострадал 6-летний ребенок, его госпитализировали в больницу.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о задержании 42-летнего водителя автомашины Lexus RX 300. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
— Указанный гражданин не является сотрудником полиции, он ранее (до совершения ДТП) был уволен по отрицательным мотивам. Призываем граждан доверять только проверенной информации из официальных источников, — уточнили в департаменте полиции региона.
Проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Алматинской области несколько собак напали на 10-летнего ребенка. Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры.