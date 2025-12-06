6 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1963) родился АБДРАСУЛОВ Нурлан Кадырович — председатель правления (генеральный директор) ТОО «КазРосГаз».

Родился в г. Караганда. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана (1987) по специальности «Автоматизация и механизация производства», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2002) по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук (Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина).

Трудовая деятельность: руководитель структурных подразделений в системе АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних компаний (2000); руководитель управления маркетинга и транспортной логистики ТОО «КазРосГаз» (2002-2006); заместитель генерального директора по маркетингу ТОО «КазРосГаз» (2006-2015); занимал управленческие должности в АО НК «КазМунайГаз» и АО «НК «QazaqGaz» (2015-2021); генеральный директор ТОО «ПГУ Туркестан» (2021-2022).

58 лет назад (1967) родилась ДАУРБАЕВА Гульзат Бейсеновна — казахстанская оперная певица (колоратурное сопрано), заслуженный деятель Казахстана.

Родилась в Шымкенте. Окончила вокально-хоровой факультет Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, солистка-вокалистка (2000).

Трудовая деятельность: артистка хора Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1987); солистка оперы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (2001); ведущая солистка оперы государственного Театра оперы и балета Astana Opera (2013).

Пела партии во многих оперных театрах и фестивалях: Большой театр (Москва), IX Pafos Aphrodite Festival (Кипр), XXVIII Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина (Казань), XVIII Международный оперно-балетный фестиваль Аспендос (Турция) и другие. Гастролировала с симфоническим филармоническим оркестром Астаны по городам Германии, а с Татарским ГАТОБ имени М. Джалиля по Голландии.

56 лет назад (1969) родилась УТЕБАЕВА Зере Орынтайкызы — руководитель аппарата Конституционного суда РК.

Окончила Московский институт экономики и права, юрист; аспирантуру института социально-политических исследований Российской академии наук, кандидат политических наук.

Трудовая деятельность: ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела департамента правовой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (1999-2001); консультант отдела по работе с комитетами, консультант секретариата Комитета по международным делам, обороне и безопасности, главный консультант отдела законодательства, главный консультант, заместитель заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2001-2008); заведующая отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2008-2016); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2016-2019); руководитель Национального центра по правам человека (2019-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

47 лет назад (1978) родился КАСАНОВ Айдар Демегенович — начальник управления полиции города Актау.

Родился в г. Жанаозен. Окончил Академию МВД РК (2002).

Трудовая деятельность: следователь следственного отделения УВД города Жанаозена (2002-2008); старший следователь следственного отделения УВД города Жанаозена (2008); начальник отделения по раскрытию особо тяжких преступлений следственного отделения УВД города Актау (04.12.05.15.2008.2009); заместитель начальника следственного отделения УВД города Жанаозена (15.05.07.28.2009.2011); старший следователь следственного отделения УВД города Жанаозена (2011-2012); исполняющий обязанности начальника следственного отделения УВД города Жанаозена (2012); начальник следственного отделения УВД города Жанаозена (2012-2015); заместитель начальника по следствию УВД города Жанаозена (2015-2018); заместитель начальника по следствию УВД города Актау (2018); заместитель начальника управления полиции города Актау (2018-2019); начальник управления полиции города Жанаозена (2019).

47 лет назад (1978) родился БАЙХАНОВ Асаин Куандыкович — аким Павлодарской области.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский университет, экономика и менеджмент (2000); Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2017).

Трудовая деятельность: работал в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане; занимал руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, исполнительный директор ЗАО «ПроКредит Украина» (2003-2007); заместитель председателя правления АО «Нурбанк» (2007-2009); заместитель председателя правления АО «КазАгроПродукт» (2015-2020); заместитель акима Павлодарской области (2020-2021); аким города Павлодара (07.2021-12.2022).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

42 года назад (1983) родился ТУЛЕУШИН Каныш Аманбаевич — заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента РК.

Родился в г. Жезказган. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, финансы и кредит (2004); университет Оксфорда Брукса (2006); Массачусетский технологический институт (2018).

Трудовая деятельность: специалист отдела по обслуживанию юридических лиц, начальник отдела филиала АО «Темирбанк» (2004-2005); главный эксперт департамента торгово-экономического анализа АО «Центр развития торговой политики» (2006-2007); начальник управления инновационной политики департамента индустриально-инновационной политики Министерства индустрии и торговли РК (2007-2008); консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2008-2011); вице-министр индустрии и новых технологий РК (2011-2013); управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2013-2016); председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2016-2017); первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

39 лет назад (1986) родился САНДАЛОВ Куат Жалалитденович — заведующий отделом развития цифровизации Администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил факультет математики и информационных технологий Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (2008); Nazarbayev University, Executive MBA (2023).

Трудовая деятельность: IT-специалист ТОО «Мобил Риэлти» (2008-2009); главный эксперт, IT-архитектор АО «Национальные информационные технологии» (2009-2010); менеджер информационных систем/архитектор приложений в ТОО «ENRC Казахстан» (2010-2014); руководитель проекта по разработке программных обеспечений TIMWE (2014-2016); занимал различные должности в IT-секторе, в том числе директора по цифровизации и управлению большими данными (CDO) в АО «Казахтелеком» (2016-2024).

На занимаемой должности с августа 2024 года.

Также в этот день родились:

86 лет назад (1939-2015) родился КЕКИЛБАЕВ Абиш Кекилбаевич — казахстанский общественный и политический деятель, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, филолог, академик Академии социальных наук.

Родился в Гурьевской (ныне — Атырауской) области. Окончил Казахский государственный университет, учитель казахского языка и литературы, филолог.

Трудовая деятельность: литературный сотрудник газеты «Қазақ әдебиеті» (1962-1963); заведующий отделом газеты «Лениншіл жас» (1963-1965); член репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахской ССР (1965-1968); главный редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм» (1970-1975); инструктор, заведующий сектором отдела культуры Центрального комитета Компартии Казахстана (1975-1984); заместитель министра культуры Казахской ССР (1984-1986); второй секретарь правления Союза писателей Казахстана (1986-1988); председатель президиума центрального совета Казахского общества охраны памятников истории и культуры (1988-1989); заведующий отделом межнациональных отношений Центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1990); председатель постоянной комиссии по национальной политике и развитию языка и культуры Верховного Совета Казахской ССР (1990-1991); руководитель референтуры по культуре и межнациональным отношениям аппарата Президента Казахской ССР (1991); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1992-1993); депутат Верховного Совета РК XII и XIII созывов, председатель Комитета Верховного Совета РК по национальной политике, развитию культуры и языка (1991-1993); председатель Верховного Совета РК XIII созыва (1994-1995); депутат Мажилиса Парламента РК I созыва, председатель Комитета Мажилиса Парламента РК по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-10.1996); государственный советник РК (1993-1995); государственный секретарь РК, советник Президента РК (1996-2002); советник Президента РК (01.2002-02.2002); депутат Сената Парламента РК II, III созывов, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2002-2010).