5G в Алматы работает не везде: что с инфраструктурой

Несмотря на активное развитие сети 5G, стабильный высокоскоростной интернет пока доступен не во всех районах Алматы. В городе насчитывается более 2000 базовых станций, около тысячи из которых поддерживают технологию пятого поколения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении цифровизации в ответ на запрос редакции, в зоне покрытия сетей пятого поколения скорость передачи данных может достигать 1,6 Гбит/с. Однако наряду с расширением современной телекоммуникационной инфраструктуры в городе по-прежнему остаются участки, где жители сталкиваются с нестабильной связью и низкой скоростью мобильного интернета.

Для выявления и устранения таких проблемных зон специалисты управления совместно с операторами связи ведут постоянный мониторинг качества сети. По словам заместителя руководителя управления Мейрама Дюсюкова, на основе обращений горожан регулярно актуализируется карта так называемых «белых пятен», позволяющая оперативно определять территории с недостаточным покрытием и принимать меры по улучшению качества связи.

— Совместно с операторами связи, представителями ОСИ и КСК на регулярной основе проводятся выездные совещания на проблемных участках. В рамках встреч ведется разъяснительная работа с населением о безопасности телекоммуникационного оборудования, которое проходит строгий контроль и соответствует всем государственным санитарным требованиям, — отметил он.

Одним из главных препятствий для дальнейшего развития сети в управлении называют радиофобию. Согласно законодательству Казахстана, для размещения базовой станции на многоквартирном жилом доме необходимо согласие большинства собственников квартир. Однако на практике собрать необходимый кворум удается не всегда — многие жители выступают против установки оборудования, опасаясь его возможного влияния на здоровье.

Вместе с тем в управлении подчеркивают, что все базовые станции проходят обязательную проверку и соответствуют установленным нормам безопасности. Ведомство оказывает операторам всестороннюю поддержку в вопросах согласования и размещения оборудования.

Где доступен 5G

Точные данные о покрытии территории города, местоположении базовых станций и планах дальнейшего развертывания сети операторы связи не раскрывают. Эта информация относится к категории служебной и коммерческой тайны и ограничена для публичного распространения требованиями законодательства в сфере информационной безопасности.

При этом горожане могут самостоятельно проверить наличие покрытия 5G на официальных интерактивных картах операторов.

Вопросы дальнейшего расширения сети и сроки достижения полного покрытия Алматы находятся в компетенции операторов связи и зависят от технических, инфраструктурных и регуляторных условий.

Пока же технология 5G продолжает развиваться в мегаполисе, постепенно охватывая новые районы города.

Отметим, что развитие сетей пятого поколения остается одним из ключевых направлений цифровой трансформации Казахстана. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, сегодня во всех городах республиканского значения и 17 областных центрах страны установлено 3355 базовых станций 5G.

Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль за качеством мобильной связи и обеспечением доступа населения к высокоскоростному интернету, подчеркнув, что устойчивый интернет — это не роскошь, а базовая потребность граждан и экономики страны.