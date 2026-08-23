Золотой потенциал области Жетісу: 571 тонна запасов и новые перспективы региона

Запасы золота на перспективных месторождениях Жетісу превышают 571 тонну. В регионе учтены 18 месторождений, расширяется геологоразведка и планируется проект на 63 млрд теңге. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, насколько область готова к развитию золотодобычи.

571 тонна золота — это пока потенциал, а не готовая к добыче руда

Цифра в 571,5 тонны действительно впечатляет. Именно такой объем золота, согласно данным Комитета геологии, приходится на запасы по перспективным месторождениям Жетісу. Однако воспринимать эти цифры как уже готовое к добыче золото было бы неправильно.

Из общего объема около 9,9 тонны относятся к категориям А+В+С1, то есть к более изученной части запасов. Еще 561,5 тонны приходятся на категорию С2, которая требует дальнейшего геологического изучения. Это принципиально важный момент. В данном случае речь идет прежде всего о ресурсном потенциале региона, а не об объеме золота, который уже подтвержден как экономически выгодный для промышленной добычи.

Фото: Magnific

Чтобы геологические запасы превратились в действующее производство, необходимо подтвердить их объем и качество, определить технологию извлечения, оценить экономическую эффективность проекта, обеспечить необходимую инфраструктуру и только после этого переходить к промышленному освоению.

Именно поэтому между цифрой в геологических документах и реальным золотом, произведенным на фабрике, может пройти не один год.

Месторождений становится больше, но добыча пока остается небольшой

Золотая карта региона в последние годы постепенно расширяется.

По состоянию на 1 января 2025 года на государственном учете числилось 17 месторождений золота. Два из них — Шолкызыл и Далабай — находились в эксплуатации. Еще шесть объектов проходили доразведку: Шолкызыл Западный, Коксай, Далабай Западный, Бетбастау, Восточный Катутау и Майка.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

В 2026 году Комитет геологии уже указывает 18 золотых месторождений.

Из них три находятся в промышленной эксплуатации, пять проходят геологоразведку, еще десять относятся к резервным объектам. То есть золотая карта области не просто пополняется новыми объектами — часть месторождений постепенно переходит на более продвинутые стадии освоения. При этом фактическая добыча пока заметно отстает от заявленного ресурсного потенциала.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

В 2023 и 2024 годах добыча золота в области не осуществлялась.

— В 2023 и 2024 годах добыча золота на территории области не осуществлялась. Информация об объеме добычи золота за 2025 год будет доступна после 1 сентября 2026 года, соответственно за 2026 год после 1 сентября 2027 года согласно пункту 18 приказа и. о. Министра по инвестициям и развитию РК от 25 мая 2018 года № 393 «Об утверждении Правил ведения единого кадастра государственного фонда недр и Правил предоставления информации по государственному учету запасов полезных ископаемых государственным органам, — сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Где в Жетісу ищут золото

География золотого потенциала также уже достаточно хорошо просматривается.

По данным Комитета геологии, наиболее перспективными для поиска золоторудной минерализации считаются Кербулакский, Коксуский и Аксуйский районы. Именно здесь специалисты отмечают благоприятные геологические условия и наличие проявлений золоторудной минерализации. В число перспективных также входят Панфиловский и Алакольский районы. При этом степень изученности территорий различается.

Лучше всего сегодня исследованы Кербулакский и Коксуский районы. Остальные перспективные территории в основном изучались на региональном и поисковом этапах. Государство не планирует проводить здесь новые масштабные работы по государственному геологическому изучению недр. Основная ставка сделана на предоставление участков недропользователям, которые смогут самостоятельно проводить дальнейшую разведку. От активности компаний во многом будет зависеть, насколько быстро потенциальные ресурсы региона смогут перейти в категорию подтвержденных запасов и будущих промышленных проектов.

138 тысяч блоков для новой геологоразведки

В июне 2026 года Министерство промышленности и строительства внесло изменения в Программу управления государственным фондом недр. Они предусматривают открытие порядка 138 тысяч блоков для предоставления права на разведку твердых полезных ископаемых. По сути, государство расширяет пространство для поиска новых месторождений.

По состоянию на сегодня в области зарегистрирована 121 лицензия на разведку твердых полезных ископаемых. При этом отдельное количество лицензий именно на золото министерство в ответе не приводит.

— В соответствии с приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 4 июня 2026 года № 283 в Программу управления государственным фондом недр внесены изменения, предусматривающие открытие порядка 138 тысяч блоков для предоставления права недропользования на разведку твердых полезных ископаемых.В рамках открытия указанных территорий будут приниматься заявления на получение лицензий на разведку, — говорится в сообщении.

Фото: Magnific

Само открытие новых блоков еще не означает, что на каждом из них будет найдено золото. Это лишь возможность для компаний провести геологоразведочные работы и проверить перспективность конкретных участков.

Если разведка подтвердит наличие промышленно значимых запасов, следующим этапом станет получение права на добычу в установленном законодательством порядке. Поэтому 138 тысяч новых блоков — это скорее ставка на будущие открытия, чем гарантированное увеличение золотодобычи.

Проект на 63 млрд теңге

Одновременно с расширением геологоразведки в регионе появляются и конкретные инвестиционные проекты. Один из наиболее масштабных — проект ТОО «Zhetysu Gold Limited», которое планирует создать золотодобывающий кластер и золотоизвлекательные фабрики в областях Жетісу и Костанайской.

Объем заявленных инвестиций составляет 63 млрд теңге. Проект предусматривает производство 800 кг сплава Доре в год и создание порядка 240 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2031 год.

Для области Жетісу этот проект может стать одним из ключевых элементов будущего золотодобывающего кластера. Однако и здесь важно разделять заявленные планы и уже существующее производство. Между инвестиционным проектом и фактическим выпуском продукции необходимо пройти несколько этапов — от формирования сырьевой базы и проектирования до строительства производственных объектов и их запуска. Если проект будет реализован в заявленных параметрах, он сможет заметно усилить промышленную составляющую золотой отрасли региона.

Кто уже работает с золотосодержащим сырьем

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в области зарегистрировано пять предприятий, деятельность которых связана с добычей и/или переработкой золота и золотосодержащего сырья. Это «Казахстанская промышленная компания Дайсен», «Жетысу Алтындала», «ПАЛМ-ЕС», «Asar Project KZ» и «Aksenger Ltd».

У всех пяти предприятий имеются экологические разрешения. Их объекты относятся к I категории по степени негативного воздействия на окружающую среду. Однако здесь есть важный нюанс.

Фото: Magnific

Сам факт наличия экологического разрешения еще не означает, что каждое из этих предприятий в конкретном отчетном периоде осуществляло промышленную добычу золота в объемах, которые отражаются в официальной статистике. Поэтому данные Министерства экологии о предприятиях, работающих с золотом или золотосодержащим сырьем, и статистика Министерства промышленности о фактической добыче не обязательно должны совпадать.

При этом расширение золотодобычи неизбежно ставит вопрос о воздействии на окружающую среду.

— У вышеуказанных предприятий на территории области Жетісу хвостохранилища, накопители отходов и иные объекты размещения отходов горнодобывающей промышленности отсутствуют, — сообщили в Минэкологии.

Однако при подготовке материала выяснился и другой важный факт. Департамент экологии по области Жетісу не проводит на системной основе инструментальный мониторинг воздуха, почвы и водных объектов непосредственно в районах добычи золота. Проверки указанных пяти предприятий за последние пять лет также не проводились.

В Министерстве экологии объясняют это действующим порядком государственного экологического контроля. Проверки проводятся при наличии предусмотренных законодательством оснований, в том числе при поступлении обращений с конкретными сведениями о возможных нарушениях.

По данным ведомства, за последние пять лет обращений о негативном воздействии именно этих золотодобывающих предприятий в Министерство экологии не поступало.

Таким образом, по мере развития золотодобывающей отрасли экологический мониторинг может стать одним из вопросов, которые потребуют дополнительного внимания, особенно в случае увеличения объемов добычи и переработки.

Почему запасы не превращаются в золото

В Министерстве промышленности и строительства отмечают, что на отдельных месторождениях содержание полезного компонента в руде относительно невысокое. Для золотодобычи это имеет принципиальное значение. Чем ниже содержание золота, тем больше руды необходимо добыть и переработать для получения того же объема готовой продукции. Соответственно, растут затраты на добычу, транспортировку, обогащение и переработку. Поэтому наличие золота в недрах само по себе еще не означает, что его добыча будет экономически выгодной.

Государство предлагает инвесторам различные меры поддержки, включая налоговые стимулы и создание необходимой инфраструктуры. При этом приоритет отдается проектам, предусматривающим локализацию производства и выпуск продукции более глубокого передела.

Старательство хотят сделать доступнее

Параллельно министерство готовит изменения в законодательство о старательстве. Предлагается упростить выдачу лицензий, отказаться от обязательного плана старательства, разрешить бурение и другие земляные работы на глубину до 10 метров, увеличить площадь участка до 15 гектаров.

Также предлагается запретить привлечение иностранной рабочей силы.

Ожидается, что такие изменения позволят упростить доступ к этому виду деятельности и увеличить участие местных предпринимателей. Но и здесь главный показатель будет определяться не количеством выданных лицензий, а тем, насколько эти изменения повлияют на реальные объемы добычи, занятость и экономическую отдачу для региона.

Сегодня Жетісу находится скорее в начале формирования нового золотого кластера, чем в его разгаре. У региона есть серьезная ресурсная база — 18 золотых месторождений и более 571 тонны запасов по перспективным объектам. Есть пять районов, которые специалисты считают наиболее перспективными для дальнейшего поиска. Есть действующие лицензии на разведку и планы открыть еще около 138 тысяч блоков для недропользователей.

Есть и крупный инвестиционный проект стоимостью 63 млрд теңге, который предполагает производство 800 кг сплава Доре в год и создание 240 рабочих мест.

Но одновременно большая часть запасов относится к категории С2 и требует дальнейшего изучения. А промышленная добыча золота в регионе еще не достигла того уровня, который позволил бы говорить о сформированной золотодобывающей отрасли.

Поэтому сегодня главный вопрос заключается уже не в том, есть ли в Жетісу золото. Оно есть.

Главный вопрос — сколько из заявленных ресурсов удастся превратить в реально работающие рудники, золотоизвлекательные фабрики, рабочие места, налоговые поступления и устойчивое промышленное производство.

Ответ на него во многом будет зависеть от результатов геологоразведки, инвестиционной активности компаний и экономической эффективности будущих проектов.

Пока же золотой потенциал Жетісу остается именно потенциалом — 571 тонна на геологической карте, которая только начинает превращаться в промышленную карту региона.

Ранее сообщалось, что Казахстан оказался в числе крупнейших покупателей золота среди центральных банков по итогам второго квартала 2026 года.