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57 населенных пунктов Туркестанской области дополнительно подключат к природному газу

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 13:35
57 населенных пунктов Туркестанской области дополнительно подключат к природному газу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил о планах по строительству объектов водоснабжения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день общее количество населенных пунктов с централизованным питьевым водоснабжением в регионе достигло 720, уровень охвата составил 86,4% (2 025 тыс. человек, или 95,6%). В этом году будут построены новые водопроводы в 18 населенных пунктах, обновлены ветхие водные системы в 12 населенных пунктах», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

Он также рассказал о степени обеспеченности населения газом.

«Газ имеется в 465 населенных пунктах, уровень охвата составил 56% (1 537,6 тыс. человек, или 72,6%). В этом году будет завершено строительство 68 объектов, дополнительно 57 населенных пунктов получат возможность подключения к природному газу», - добавил аким.


Туркестанская область   Акимат   Газификация  
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