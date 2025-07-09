55 тысяч га обработали против саранчи в Атырауской области

- В Кызылкогинском районе с начала мая проводятся активные работы по борьбе с особо опасными вредителями – итальянским прусом (Calliptamus italicus). Выход личинок на поверхность был зафиксирован 6 мая, а уже с 16 мая начались масштабные химические обработки с применением авиации, дронов и наземной техники. Общая площадь обработанных земель против стадной саранчи в районе составила 38 413 гектаров. Дополнительно, за счёт местного бюджета, были проведены обработки против нестадной саранчи на площади 17 510 гектаров. Всего в Кызылкогинском районе выполнены работы на площади более 55 000 гектаров, - проинформировали в ведомстве.

По информации РСК, на обработку площадей привлечены 11 единиц спецтехники, в том числе сверхлёгкая авиация, вентиляторные опрыскиватели и газогенераторы и агродроны. Для мониторинга и проведения обследований привлечены исследователи и специалисты, а также дополнительно определители через центры занятости.

На сегодня основные работы по обработке завершены, ведется очистка. Ситуация находится на контроле у специалистов областного филиала РГП «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» и территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК.

Ранее министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил, что обработка полей от саранчи в Казахстане близка к завершению.