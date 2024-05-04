55 многодетных матерей Тараза наградили золотыми и серебряными подвесками

В областном центре растет число многодетных матерей, отмеченных наградами «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в Таразе насчитывается 1 011 обладательниц подвески «Алтын алқа», а 2 051 женщина награждена подвеской «Күміс алқа».

Фото: медиа-центр акимата города Тараз

По данным медиа-центра акимата города Тараза, всего с 2010 по 2023 годы в городе Таразе золотой подвески удостоились 2 753 многодетные матери, а серебряной подвеской награждены 2 516 женщин.

Фото: медиа-центр акимата города Тараз

В акимате города Тараз состоялась церемония вручения многодетным матерям золотых и серебряных подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа». В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева, подвеской «Алтын алқа» награждены 11 многодетных матерей, а подвеской «Күміс алқа» — 44 многодетные жительницы Тараза, отметили в ведомстве.

Фото: медиа-центр акимата города Тараз

— С первых лет независимости в нашей стране большое внимание уделяется развитию демографии, что способствует росту населения, и сегодня численность казахстанцев достигла отметки в 20 миллионов человек. Увеличилось и количество жителей города Тараза, сегодня оно составляет около 430 тысяч человек. В нашей стране многое делается для защиты материнства и детства, — сказал аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.

Фото: медиа-центр акимата города Тараз

Как сообщалось, 100 лет назад произошло памятное в истории города событие — снятие паранджи женщинами, жительницам города Аулие-Ата (прежнее название Тараза), имена этих героических по тем временам женщин сохранились в архивных документах.

Сегодня численность населения города Тараза, разделенного на 11 территориальных округов, составляет 429 тыс. человек.