Как в Таразе отменяли паранджу, калым и ранние браки — история в фото

Сто лет назад Тараз носил имя Аулие-Ата и был уездным городом Сырдарьинской области Туркестанского края. В те времена здесь происходили настоящие революционные преобразования в отношении женщин, и память об этих событиях запечатлена на старинных фотографиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

О том, как женщины Тараза — Аулие-Ата снимали паранджу, протестовали против калыма, многоженства и семейного насилия, становились свободными и активными членами общества, в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказала жамбылский историк Галия Алимжанова.

— Известно, что ношение паранджи было характерно для традиций Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, а казахские женщины в этом плане обладали большей свободой и не закрывали лица. Что же происходило в городе Аулие-Ата?

— Действительно, сто лет назад снятие паранджи стало символом освобождения женщин Востока. Это было, например, в Узбекистане, где в 1927 году на площади Регистан в Самарканде десятки тысяч узбекских женщин сняли свою паранджу и сожгли в общем костре. Казахские женщины, как правило, в повседневной жизни не закрывали лиц, от них не требовалось быть затворницами, они имели право общения с членами других семей без разрешения мужа.

Однако исламские нормы в Казахстане были традиционны для южных регионов, где имелся пестрый национальный состав, другой уклад жизни, иная культурная среда с превалированием строгих обычаев и традиций. Поэтому здесь многие женщины носили паранджу. И процесс снятия паранджи в Казахстане коснулся, в основном, женщин Сырдарьинской области, а также города Аулие-Ата. Об этом — фотография, сохранившаяся в областном архиве.

— Кто изображен на этой фотографии и когда она была сделана?

— Этот снимок сделан 8 марта 1928 года. На митинг против паранджи пригласили несколько десятков женщин. Соорудили костры, в которые женщины показательно бросили свою паранджу. Затем был праздничный обед, который женщины сами же и приготовили, а после фотографирование и выставка Осоавиахима — расшифровывается как «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству». В сохранившихся архивах сказано, что выставку посетили 500 женщин.

После Октябрьской революции 1917 года произошли изменения не только политического строя и социального порядка в стране, но и всего уклада жизни, а особенно гендерной политики. Был принят ряд законодательных актов в области семейно-брачных отношений — ответственность за принуждение к замужеству, за двоеженство и многоженство, за брак с малолетними, за воровство невест.

В Казахстане появились женотделы, в задачу которых входило обучать женщин по правовым и медицинским вопросам, готовить к деятельности в общественных и государственных учреждениях, созывать митинги и конференции. А так называемые «красные юрты» сыграли большую роль в ликвидации безграмотности и просвещения населения. Записывали женщин на курсы ликвидации безграмотности, агитировали вступать в партию, участвовать в общественно-политической жизни.

В то время у женщин появилась реальная возможность получить образование и работать наравне с мужчинами, тем более что тогда повсюду строились заводы, фабрики открывались школы, детские сады, медицинские учреждения, дома культуры. В 20-е годы прошлого столетия в республиках Средней Азии популярны были лозунги: «Сними паранджу, женщина Востока!», «Встань с колен!». Появлялись женщины, осваивавшие мужские профессии. Так, у нас была первая женщина, по примеру знаменитой Паши Ангелиной выучившаяся на трактористку, — Хадича Нураханова.

— Но, наверное, не все было так гладко?

— Да, ломать вековой уклад было сложно и небезопасно для женщин. По городу Аулие-Ата известны случаи нападений на женщин, решивших снять паранджу, случаи избиений и гибели. Самую первую женщину, которая сняла паранджу в городе Аулие-Ата, подкараулили и убили родственники мужа, считая ее поступок «позором семьи».

До этого женщины практически все были безграмотны, существовало многоженство, практиковалась выдача замуж за калым, передача женщины «по наследству», кражи невест, избиение и даже убийство. Зачастую женщина находилась на положении вещи, в собственности мужа. Поэтому в 1926 году и возникла кампания освобождения женщин Востока, или «Худжум», что в переводе с арабского языка означает «наступление». Были поставлены цели вывести женщину в публичное пространство, привлечь к общественно-полезному труду, политической деятельности. Эта кампания встретила ожесточенное сопротивление некоторой части общества, которая не хотела расставаться со средневековыми нормами, по которым мужчина имел безраздельную власть над женщиной.

— Как это удалось преодолеть?

— Каждодневной кропотливой работой. И это мы видим по отчетам, докладным запискам, информационным сообщениям о состоянии работы среди женщин, которые сохранились в государственном архиве Жамбылской области.

В числе таких мероприятий — проведение праздников Дня женщин 8 марта и Дня отмены калыма на выкуп невест и многоженства 22 апреля. Да, был такой праздник — отмена калыма.

— Как праздновали День отмены калыма?

— Праздновали основательно, готовились заранее и скрупулезно. В отчете 1929 года сказано, что еще в феврале на заседании бюро Аулие-Атинского райкома Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) был рассмотрен вопрос о проведении ряда мероприятий, посвященных праздникам 8 и 22 апреля. На совещании районного отдела работниц и крестьянок и на бюро райкома была избрана комиссия, которая разослала циркулярное письмо всем ячейкам, где имеются организаторы работы среди женщин, во все села Аулиеатинского уезда были отправлены уполномоченные.

В честь праздников ставили спектакли, как в городе, так и в селах, причем на нескольких языках — на казахском, русском и узбекском. По району ездила кинопередвижка, демонстрировавшая кинокартины и агитационные новости, которые посмотрели почти две тысячи человек, как сказано в отчете. Выпускались стенгазеты, также на разных языках. Провели семь митингов против паранджи, в отчете записано, что сняли паранджу 829 человек. Был проведен конкурс «Здоровый ребенок», победители премированы денежными пособиями и почетными грамотами, участвовали в конкурсе 128 человек, матерям выдано 28 премий и 50 грамот. Одной отличившейся мамочке, родившей тройню, выдано годовое пособие в размере 15 рублей ежемесячно, по тем временам неплохие деньги.

Что касается непосредственно Дня отмены калыма 1929 года, то в этот день в городе Аулие-Ата было проведено торжественное собрание, а зал был украшен лозунгами «Долой паранджу!». Состоялось два показательных суда, по делам о выдаче малолетних девочек замуж. Организовали угощение для женщин, выпустили стенгазеты на казахском языке, открыли три школы ликбеза. В кишлаке Кош-тюбе в этот день сняли паранджу 60 женщин, затем приняли в партию шесть человек, из которых две казашки, две узбечки и две европейки, говорится в отчете.

Такая повседневная кропотливая работа продолжалась и в последующие годы. Во всех колхозах и совхозах были организованы женсоветы, которые действовали под руководством партийных и комсомольских организаций. Женщины стали активно участвовать в общественно-политической жизни страны.

Освобожденная женщина Востока, снявшая паранджу, отстаивающая свои права на жизнь, на уважение, на работу и участие в общественной жизни — такая женщина стала символом новой эпохи.