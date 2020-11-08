54,1 млн штук мальков ценных пород рыб выпустили в водоемы ВКО за последние 5 лет

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане успешно работают над увеличением объемов зарыбления водоемов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве сообщили, что область имеет третий по величине рыбохозяйственный бассейн в республике. В основном добыча рыбы развита по берегу озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища, где больше всего лимитов вылова – до 93%. Население как минимум 14 прибрежных сел занято в традиционном рыболовстве.

Естественные лимиты добычи сильно ограничены многими факторами. И это основной риск в рыболовстве. В этом году в регионе удалось получить рекомендуемый наукой объем добычи – 10,2 тысячи тонн. Однако при интенсивном промысле способность популяций к самовоспроизведению нарушается, поэтому для поддержания устойчивой численности рыб требуются меры по сохранению популяций. С этой целью проводится зарыбление естественных водоемов, в которых ведется промысловое рыболовство. Это позволяет стабилизировать объемы добычи, чтобы загрузить переработчиков и обеспечить работой прибрежные села.

В течение последних лет в области велась работа по увеличению объема зарыбления, показатель увеличился в 2,5 раза: с 4 млн штук мальков в 2016 году до 10,3 млн в 2019 году.

В этом году объем зарыбления составил 17 млн штук молоди рыб, из них сеголетками карпа/сазана – почти 3 млн штук, личинками рипуса - 2,6 млн, личинками пеляди - 11,3 млн штук.

Объем зарыбления предприятий гидроэнергетики, судоходства и других составил 721 тысячу штук сеголеток карпа/сазана, почти 30 тысяч личинок карпа/сазана.

Сейчас Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства работает над биологическим обоснованием на переход всех субъектов промысла, а также объектов, причиняющих ущерб промыслу, на зарыбление двухлетками посадочного материала. Это позволит сократить время промыслового возврата изымаемых из водоемов рыб до 3 лет. Промысловый возврат составит 50% от объемов зарыбления.

Кроме того, за счет областного бюджета произведено зарыбление Бухтарминского водохранилища личинками пеляди в количестве 10 млн штук и реки Кара Ертис двухлетками сибирского осетра в количестве 4 тысяч штук.

В целом, с 2015 по 2020 год общий объем зарыбления составил 54,1 млн штук мальков. В основном зарыбление проводится такими ценными породами рыб, как карп, сазан, белый амур, рипус, пелядь.

Ранее сообщалось, что до четырех тысяч тонн к 2030 году планируют довести объем выращиваемой рыбы в ВКО.

Фото: Инфоцентр ВКО