Незаконно выданные участки и ошибки на карте выявила инвентаризация земель в Шымкенте

Инвентаризация земель в городе выявила десятки незаконно предоставленных земельных участков, а также расхождения между данными электронной карты и их фактическим расположением, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в Шымкенте выявили 52 земельных участка, предоставленных с нарушением законодательства.

— По всем этим участкам материалы направлены в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер. Сейчас проводится проверка. В прошлом году в Шымкенте выявили незаконно предоставленные земельные участки общей площадью 150 гектаров и рыночной стоимостью 800 млн теңге. По решению суда они были возвращены в государственную собственность, — сообщил руководитель управления земельных отношений Азат Исламов.

В этом году городские власти приступили к изъятию 75 земельных участков для государственных нужд. По 51 земельному участку общей площадью 7,2 гектара выплачена компенсация. Владельцам четырех участков предоставлены равноценные земельные наделы.

В Шымкенте продолжается комплексная инвентаризация земель. Она помогает уточнить сведения об участках, проверить законность их использования и выявить случаи нецелевого или неэффективного использования земли. Во время проверки специалисты обнаружили расхождения между данными электронной карты и фактическим расположением отдельных участков.

— На электронной карте некоторые земельные участки накладываются друг на друга или отображаются со смещением. В отдельных случаях оно достигает 30-40 метров. Бывает, что участок фактически расположен в одном квартале, а на электронной карте указан по другому адресу. Инвентаризация проводится, чтобы устранить такие несоответствия и выявить факты незаконного, нецелевого или неэффективного использования земель, — сказал Азат Исламов.

Подобные ситуации возникли после присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения и расширения территории за счет присоединения земель образовавшейся Туркестанской области. Тогда по одному земельному участку в отдельных случаях принимались два разных постановления.

— Такие вопросы в соответствии со статьей 167 Земельного кодекса решаются исключительно в судебном порядке. Если два отдельно предоставленных земельных участка накладываются друг на друга, спор рассматривается с учетом их фактического расположения, — отметил руководитель управления.

В городе продолжается работа по оформлению прав на самовольно построенные жилые дома. Для этого создана специальная рабочая группа. Из 2 314 домов, возведенных без правоустанавливающих документов, специалисты уже обследовали 1 400. Кроме того, в Шымкенте снесли 187 объектов, не соответствующих требованиям безопасности и признанных непригодными для проживания.

За первые шесть месяцев в управление земельных отношений поступило 2 140 обращений. По 11 видам государственных услуг рассмотрено свыше 22 тысяч заявлений.

Напомним, проблема самостроя и хаотичной застройки в Шымкенте напрямую связана с высоким спросом на земельные участки. Очередь на бесплатные 10 соток под ИЖС превысила 280 тысяч человек.