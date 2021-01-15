52 молочные фермы построят за три года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, каких результатов ожидают от реализации Комплексного плана социально-экономического развития региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комплексный план развития приняли в 2018 году по поручению Елбасы. Действовал он три года. В декабре стало известно, что при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева план актуализировали и продлили до 2025 года.

«Это означает, что в регион будут вливаться еще больше средств и экономика области получит дополнительный импульс для ускоренного развития. Теперь хочу пояснить, в чем это проявится. В рамках плана в сельском хозяйстве будут построены 52 молочные фермы, восемь откормочных площадок, три птицефабрики. В промышленности появятся 10 новых предприятий, доля малого и среднего бизнеса в экономике возрастет до 35%, на новые постоянные рабочие места смогут трудоустроиться около 15 тысяч человек. В итоге мы ожидаем 4-% рост экономики региона», - заявил К. Аксакалов.

По словам акима области, за первые три года реализации плана объем ВРП увеличился на 34%.

«ВРП - это не просто экономический термин. Это показатель того, что наши предприятия увеличили объемы производства на 378,5 млрд тенге. Отмечается рост объема инвестиций - на 50%, производства промышленной продукции - на 14%, сельскохозяйственной - более чем на 54%», - сказал К. Аксакалов.



