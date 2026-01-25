РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:28, 25 Январь 2026 | GMT +5

    504 сельских населенных пункта Казахстана обеспечены спутниковым интернетом

    В рамках национального проекта «Доступный интернет» в Казахстане завершено подключение 504 сельских населенных пунктов к сети интернет с использованием спутниковых технологий, передает Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

    Сколько стоит мобильная связь и интернет в разных странах мира
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Одним из ключевых направлений нацпроекта является обеспечение интернет-доступом отдаленных и малонаселенных сел, где прокладка волоконно-оптических линий связи или установка базовых станций мобильной связи экономически и технически нецелесообразны. В таких населенных пунктах применяются спутниковые системы связи, обеспечивающие стабильный и высокоскоростной интернет.

    С 2023 года к интернету через спутники KazSat были подключены 176 сельских населенных пунктов.

    Оставшиеся 328 СНП подключены к интернету с использованием негеостационарных спутниковых систем (НГСО) OneWeb при участии оператора Jusan Mobile.

    Таким образом, все 504 села, предусмотренные национальным проектом «Доступный интернет», обеспечены спутниковым интернет-доступом.

    Реализация проекта позволила жителям сельских территорий получить доступ к современным цифровым возможностям — онлайн-образованию, электронным государственным услугам, телемедицине и устойчивой связи с близкими, что способствует повышению качества жизни и сокращению цифрового неравенства между городом и селом, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что мобильная связь появится на автодорогах Казахстана.

    Министерство по искусственному интеллекту Село Интернет Связь, ТВ, IT
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
