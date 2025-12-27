500 млн евро предлагают направить на борьбу с одиночеством в Германии

По его словам, борьба с одиночеством не должна «провалиться из-за нехватки средств». Бергхеггер подчеркнул, что ключевую роль в выявлении и преодолении одиночества играют муниципалитеты.

— Муниципалитеты — это места, где одиночество впервые становится заметным, и в то же время именно там с ним можно наиболее эффективно бороться, — отметил он.

В качестве примеров эффективных мест встреч он привел библиотеки и центры образования для взрослых, которые должны быть открыты максимально часто, без длительных перерывов, праздничных дней или раннего закрытия.

Руководитель ассоциации также обратил внимание на межпоколенческий характер проблемы: одиночество затрагивает не только пожилых людей, но и молодежь. Финансирование фонда, по его словам, может быть обеспечено за счет средств Европейского союза, остатков федерального бюджета или перераспределения средств внутри отдельных бюджетов.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут способствовать социальной интеграции и улучшению психического здоровья населения, особенно в условиях растущей урбанизации и цифровизации общества.

Согласно данным Немецкой службы помощи при депрессии, около четверти взрослых жителей Германии признаются, что испытывают чувство одиночества.

