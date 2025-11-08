Если депрессию не лечить, она может перейти в шизофрению — Минздрав РК

— Если у работающего пациента выявлены проблемы со здоровьем, у него понижена работоспособность, то пациентам из перечня, утвержденного специальным приказом, в обязательном порядке выдается лист о временной нетрудоспособности. В этом перечне есть и диагноз «депрессия». Потому что она относится к психическим заболеваниям. Это не вновь введенное правило. Все эти требования действовали и раньше, — сказала официальный представитель Министерства здравоохранения РК Асель Кыдыралиева в интервью программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для получения листа о временной нетрудоспособности нужно пойти в поликлинику, где человек зарегистрирован.

— В соответствии с клиническими стандартами и протоколами психический диагноз должен быть в обязательном порядке подтвержден профильным специалистом. Но не все пациенты идут прямо к психиатру. Они, прежде всего, проверяются у участкового врача в поликлинике или у терапевта.

Если они, основываясь на жалобах пациента, обнаружат у него признаки депрессии, то направят его к прикрепленному к поликлинике врачу-психиатру. Это направление может выдать и специалист-психолог в поликлинике. Далее психиатр уточняет этот диагноз. Лист о временной нетрудоспособности может выдать только психиатр, — сказала гостья студии.

Пациенты, страдающие от депрессии, в зависимости от уровня заболевания освобождаются от работы на срок до двух месяцев или, по указанию врача, не большее время.

— У каждого листа о временной нетрудоспособности есть установленный срок. Вообще, все поликлиники могут беспрепятственно открывать листы о временной нетрудоспособности, в зависимости от состояния пациента, сроком до 20 дней. Если в течение 20 дней состояние пациента не улучшилось, врачебный совет продлевает до двух месяцев. Есть также перечень заболеваний, при которых можно открывать лист о временной нетрудоспособности на срок более 2 месяцев. Если диагноз входит в этот перечень, врач может продлить пациенту лист о временной нетрудоспособности. В перечень этих заболеваний входит и депрессия, — говорит специалист.

Асель Кыдыралиева напомнила, что если депрессию своевременно не лечить, это может привести к тяжелым последствиям.

— Депрессия бывает легкой, средней и тяжелой. Тяжелая депрессия может перейти в шизофрению. Может быть, даже в маниакальную форму. Это опасно для окружения. Или же это может подтолкнуть к суицидальным, наносящим вред самому себе, действиям. Поэтому на средней и тяжелой ступенях нужно в обязательном порядке лечиться в больнице. По итогам девяти месяцев этого года, в нашей стране состоит на диспансерном учете с депрессией 1 517 человек, — сказала она.

Ранее сообщалось, что антидепрессанты могут влиять на вес, пульс и давление уже через несколько недель после начала приема.



