500 долларов в месяц пожизненно: Сауле Досжан стала автором лучшего романа о Казахстане

Известная писательница и поэтесса Сауле Досжан стала победительницей третьего сезона конкурса Mecenat.kz за лучший роман о Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Награду писательнице принес роман под названием «Древо жизни» (Өмір бәйтерегі). Это произведение стало лучшим в народном голосовании на сайте конкурса.

По словам автора, это ее седьмой роман, и он создавался в течение семи лет.

- Я рада, что стала победителем специального литературного конкурса. Над своим романом «Өмір бәйтерегі» я трудилась семь лет, и каждую главу перечитывала по семь раз. Мне было важно донести до молодежи, что наш национальный код, чистота крови и степной паспорт летописи «Жеты ата» (Семь предков) уникальны и существуют только у казахов, - сказала она.

Лауреат литературной премии теперь будет пожизненно получать ежемесячную стипендию в размере 500 долларов от спонсоров проекта.

В этом году на конкурс всего прислано 40 рукописей, из них 17 на казахском и 23 на русском. Одна рукопись – из дальнего зарубежья. Наибольшее количество голосов читателей также набрали еще два романа. Награждение победителей конкурса состоялось в доме-музея Ауэзова в Алматы.

Напомним, что в 2022 году в Казахстане была основана премия «Mecenat.kz», благодаря чему отечественные авторы получили возможность популяризовать свое творчество. В первый год главный приз, который составляет 500 долларов ежемесячно на пожизненной основе, выиграл Шархан Казгулов с романом «Кулпет». А в 2023 году победителем конкурса стал роман «Өлгендер қайтып келеді», автор Тұрысбек Сәукетаев.