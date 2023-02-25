Секрет успешного бестселлера раскрыл основатель литературной премии «Меценат»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в Казахстане была основана премия «Меценат», благодаря чему отечественные авторы получили возможность популяризовать свое творчество. Главный приз, который составляет 500 долларов ежемесячно на пожизненной основе, выиграл Шархан Казгулов с романом «Кулпет». Основатель премии Ерлан Аскарбеков в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о проведении первого подобного литературного конкурса в истории Казахстана.

- В первом конкурсе участвовало 67 романов. Ожидаете ли Вы значительного увеличения количества участников в текущем году?

- Безусловно! Мы очень на это надеемся и хотим, чтобы в этом году было значительно больше участников. С другой стороны, мы понимаем, что роман по-прежнему остается самым тяжелым жанром. Мы рассчитываем на значительный прирост произведений со стороны казахской диаспоры, которая просто огромна, ее представители живут на всех континентах. Сроки решения этой задачи мы оцениваем примерно в три года.

Другой очень важный момент – авторы стали писать гораздо более сосредоточенно, они ознакомились с нашим интервью, в котором мы подчеркивали, что нужно быть очень требовательными к своему творению. И этот фактор, в свою очередь, будет сокращать количество работ. На данный момент у нас более 40 авторов и свыше 10 рукописей. Мы прогнозируем, что зарегистрируются 100-150 авторов, и примерно половина из них подадут свои рукописи на конкурс. Самое главное – это качественное изменение.

- Ежегодно выбирается только один победитель? Может ли роман, не завоевавший награду в этом году, выдвигаться на конкурс в следующем?

- Мы с самого начала детально прорабатывали эту ситуацию с юристами. Основополагающим является Закон «Об авторском праве». Согласно закону, автор на самом деле может делать все со своим произведением – переименовывать, переписывать до момента издания, перерабатывать между разными изданиями. Другой вопрос – нужно ли это делать? Можно один и тот же текст подавать бесконечно, но если он не побеждает, если читатели не считают его важным, ценным – стоит ли оно того? Быть может, лучше накопить силы, взять паузу, доработать историю, и прислать сильнейший роман через 2-3 года, который гарантированно вырвется в лидеры?

- Можно ли предположить, что у казахоязычных авторов больше шансов на победу, чем у русскоязычных?

- Мы совершенно так не считаем, гораздо более важны фабула и сюжет, стиль и персонажи. Весь опыт мировой литературы говорит о том, что, когда «выстреливает» произведение даже на самом редком языке, оно может завоевать любовь читателей и высшие награды. Яркий пример – целая плеяда чешских писателей, ирландские и скандинавские авторы. Поэтому, не концентрируемся на языке произведения.

- Играет ли роль при определении победителя известность автора в литературных кругах, либо, напротив, его безвестность?

- Ни то, ни другое не играет абсолютно никакой роли. Были люди, присылавшие целые эссе, рассказы и резюме вместе с произведениями, а также различные сертификаты. Скажу сразу – я лично своими руками все это сразу отсекал, убирал имя автора. И в таком «голом» виде с одним названием все это представлялось на суд ридеров, команды квалифицированных трудолюбивых филологов и литературоведов, которые вообще понятия не имели, кто эти авторы. Были как известные и очень известные люди, так и совершенно безвестные новички-дебютанты. После ридеров точно так же произведения смотрели и сами читатели. На самом деле, никакие не имеющие к литературе отношения факторы не должны иметь значения. Значение имеет только качество текста.

Фото:kapital.kz

- С какими конкретно издательствами сотрудничает «Меценат»?

- Мы пригласили все крупные издательства. Мы провели маркетплейс, аналог рынка кинозаявок на кинофестивале в городе Пусан (Южная Корея), и шорт-лист наших авторов напрямую познакомился с руководителями наших издательств. Сейчас ведется работа по изданию нескольких произведений. Позже синопсисы их произведений были отправлены кинопродюсерам. Говорят, некоторые романисты ведут переговоры о создании сериалов на основе их произведений. Это тоже уникальная ситуация во всей истории нашей литературы.

- Расскажите о полном списке привилегий лауреатов премии «Меценат». Каковы шансы выхода романа-победителя на мировую литературную арену?

- Привилегия только одна, и она главная – это пожизненная ежемесячная выплата 500 долларов автору. Естественно, стоит сказать и об уважении, которое будет сопровождать победителя, всеобщий интерес. Что касается шансов выхода на мировую литературную арену, все зависит от самих авторов. Как мы шутим в своей команде, чем больше автор беспощаден к своему произведению, тем больше он себя уважает. Литература устроена так: если автор по 30-40 раз будет безжалостно переписывать текст, он достигнет высокого совершенства. Скажу немного и о цифрах: мы выяснили, что 20-30 тысяч книг – это максимальный тираж, который издавался на территории нашей страны. Мы рассчитываем на интеллигенцию – это примерно 1% от населения, то есть теоретически до 200 тысяч людей могут купить хороший, сильный роман. Чтобы завоевать мировую арену, нужно сначала победить в Казахстане. Такое правило действует даже в бизнесе. Поэтому, прорыв по качеству и по престижу, конечно, произойдет, как только авторы максимально серьезно начнут относиться к этой борьбе. Нужно понимать, что участвуют сильные авторы, и жюри объективно и неподкупно, потому что это и есть читатели.

- Давайте, немного поговорим о прошлогоднем победителе – романе «Кулпет» Шархана Казгулова. Удалось ли уже перевести его на русский язык? Где можно познакомиться с книгой? О чем она?

- Перевод был завершен уже в декабре-январе. Сейчас запланировано издание на русском языке, на казахском языке книга издана тиражом 5 тысяч экземпляров, частным издательством «Arna B», которое поверило в успех произведения, издало книгу, договорилось с сетью «Меломан», а также с несколькими другими сетями. Буквально на этой неделе книга вышла в продажу в «Меломане». Вкратце, эта книга о возвращении казаха на родину. Это философский роман о любви к Родине и о том, что она связана с любовью к женщине.

Фото:tribune.kz

- Будет ли «Кулпет» переводиться на другие языки и выпускаться за рубежом? Если да, то где именно?

- Теоретически, любой крупный роман, выходящий в Казахстане, может и должен переводиться на европейские и восточные языки. Все это целиком зависит от успеха продаж в Казахстане. Именно «живые» продажи будут являться самым серьезным аргументом при переговорах с российскими, восточно-европейскими, западноевропейскими, турецкими, китайскими и прочими издателями. Издателям важна предыдущая история продаж.

- Фактически в любом конкурсе находятся участники, которые впоследствии жалуются на предвзятость, субъективность, якобы заранее распределенные награды. Было ли подобное во время первой премии «Меценат»? Каков механизм определения победителя? Насколько прозрачна эта система?

- Мы ожидали этого и столкнулись с подобными домыслами и страхами во время первого сезона. Все развеяла история – было несколько попыток накруток. Мы учились на ходу, мы очень много сил отдали разработке сайте и стратегии борьбы с накрутками. Решающим оказалось финальное голосование, когда завершился сбор голосов читателей. Руками двух сотрудников мы обзвонили всех, кто якобы проголосовал за первые и вторые места. Эти разговоры записаны на видео. Представитель любой писательской организации может официально прийти, отсмотреть этот видеоматериал, сразу скажу, что это займет примерно пять рабочих дней, потому что обзвон проводился в течение недели. Потом пойдет подсчет, и я потребую признания на видеокамеру, что человек все подсчитал. С огромным отрывом победил роман «Кулпет». Именно этот аргумент был самым серьезным против всех инсинуаций. Добавлю, что я – довольно известный человек на рынке брендов, маркетинга, пиара. Я примерно 18 лет искал своего мецената, беспокоил около 12 очень богатых людей. На кону стоит моя репутация и репутация мецената, очень известного крупного бизнесмена. Мы заинтересованы в добром имени премии, и мы не допустим никаких накруток. Более того, мы будем наращивать методы борьбы с любыми нечестными путями, оставляя писателям только одну дорогу – это путь действительно великих. Напишите великий текст, и Вы станете великим писателем, все просто.

- Планируется ли расширение премии, например, увеличение количества ежегодных грантов, дополнительные номинации?

- Это вопрос задается нам с самого начала. Наши многочисленные друзья в литературе просили, чтобы появились номинации по сборникам рассказов, по пьесам, по сборникам стихов. Безусловно, все эти жанры тоже заслуживают внимания, но возможности проекта не безграничны, учитывая, что это ежегодная премия. Потенциал нашей премии будет развиваться десятки лет, мы видим, что она может охватить весь мир. Уверен, что в Казахстане много богатых людей и организаций, которые могут вне зависимости от бюджета создавать аналогичные премии. Мы это приветствуем, это одна из наших стратегических целей – повернуть лицом крупный бизнес к нашей культуре.

- Какие площадки/издательства порекомендуете начинающим литераторам, которые могут предоставить авторам возможность заработка и популяризации своего творчества?

- Сейчас появилось очень много площадок – это «Ридеро», «ЛитРес». Но прежде всего, мы рекомендуем окончить литературную школу. У нас их не менее шести, очень много литшкол в России, несколько проектов создавали при Союзе писателей. Все это необходимо пройти. Кроме того, есть книги, очень много литературы на английском языке именно для профессиональных романистов. Но, как говорили великие писатели, самый главный учитель – это жизнь. Я бы рекомендовал начинающим литераторам не бояться нырнуть в самую гущу жизни, работать в бизнесе, влюбляться, не бояться стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Впитать эту жизнь полностью, искать себя, изучить нашу необъятную Родину. Так постепенно выковывается настоящий писатель. Есть большая разница между техникой писательского мастерства и месседжем – то есть, действительно ли есть вам, что поведать читателям.

- Литературный перевод – особый вид искусства. Думаю, Вы согласитесь с тем, что качественный литературный перевод едва ли можно считать менее ценным, чем даже само произведение, ведь до читателя нужно донести всю гамму и колорит романа/повести. Как в Казахстане обстоит дело с литературными переводчиками? Есть ли дефицит? Если есть, как нужно развивать данное направление?

- Безусловно, это вопрос колоссальной важности. Хотелось бы отметить работу, которую проводят мои друзья из Открытой литературной школы Алматы (ОЛША). Они серьезно занялись этим вопросом, проводят литературные мастер-классы для литературных переводчиков. Они переучивают обычных переводчиков. В Казахстане наконец-то появились прямые переводчики с казахского на английский, а также на другие языки. Это начало большого пути. Безусловно, здесь многое предстоит сделать, наверное, нужны конкурсы для литературных переводчиков.

- Куда обращаться автору, если он хочет перевести свое произведение, к примеру, на английский язык?

- В той же ОЛША можно получить контакты нескольких переводчиков, но это будет коммерческая работа. Совсем другое дело, если ваш текст завоевал читательскую аудиторию в Казахстане. Если за вами стоят, к примеру, 100 тысяч читателей, которые за несколько месяцев купили вашу книгу, то зарубежные издатели выстроятся за вами в очередь, и сами возьмут на себя все расходы и заботы по переводу. Это путь великих, мы постоянно говорим об этом и верим в наших писателей. Мы ждем, что они начнут максимально выкладываться, догонят и перегонят наших шахматистов, кинематографистов, электронных и классических музыкантов. Давно пора это сделать, народ Казахстана давно заслужил хорошую литературу современного мирового уровня. Хочу высказать отдельную благодарность Министерству информации и общественного развития, Министерству культуры и спорта, фонду «Отандастар», вашему агентству «Казинформ», крупнейшим ТВ каналам и радиостанциям: «Казахстан», «Abai TV», «Казахскому Радио» за огромную помощь, которую они оказывали в первом сезоне и окажут в наступающем втором сезоне. Благодаря колоссальной информационной и организационной поддержке, мы чувствуем, что наш проект может выйти на народный уровень. Сейчас наша задача добраться до каждого казаха на планете. Мы верим в наш народ, в нашу интеллигенцию и в нашу культуру.

- Спасибо за беседу, и удачи Вам в Вашем творческом проекте!