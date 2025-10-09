РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:05, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    500-600 тысяч тенге: вице-министр труда рассказал, сколько уходит на содержание его семьи

    Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев рассказал сколько ежемесячно уходит на содержание его семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аскарбек Ертаев
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Со мной живут четверо детей, двое взрослых, они уже работают, и двое у меня на иждивении. Супруга не работает, потому что младшему сыну три года, он еще ходит в детский сад. В среднем мы тратим до 500-600 тысяч тенге. Это обучение, детский сад, игрушки, все с учетом потребностей нашей семьи, — рассказал вице-министр на брифинге в Сенате. 

    При этом он не стал озвучивать свой доход.

    — Зарплата у нас регулируется постановлением Правительства и относится к информации для служебного пользования. Если письменно запросите, то я письменно отвечу, — пояснил он.

    Ранее Аскарбек Ертаев рассказал, когда в Казахстане начнется повышение заработных плат. По его словам, сейчас в стране ведется работа по обеспечению достойного уровня оплаты труда.


    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
