500-600 тысяч тенге: вице-министр труда рассказал, сколько уходит на содержание его семьи

— Со мной живут четверо детей, двое взрослых, они уже работают, и двое у меня на иждивении. Супруга не работает, потому что младшему сыну три года, он еще ходит в детский сад. В среднем мы тратим до 500-600 тысяч тенге. Это обучение, детский сад, игрушки, все с учетом потребностей нашей семьи, — рассказал вице-министр на брифинге в Сенате.

При этом он не стал озвучивать свой доход.

— Зарплата у нас регулируется постановлением Правительства и относится к информации для служебного пользования. Если письменно запросите, то я письменно отвечу, — пояснил он.

Ранее Аскарбек Ертаев рассказал, когда в Казахстане начнется повышение заработных плат. По его словам, сейчас в стране ведется работа по обеспечению достойного уровня оплаты труда.





