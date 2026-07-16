50 волонтеров ВКО объединились для очистки побережья Дубыгалинского озера

50 волонтеров из Восточного Казахстана сегодня привели в порядок берег одного из популярных в регионе мест отдыха — Дубыгалинского озера (Окуньки). Акция прошла в Уланском районе в рамках концепции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

Примечательно, что чистоту и порядок на берегу наводили преимущественно представители молодого поколения, демонстрируя на собственном примере, как надо беречь природу родного края.

Фото: акимат ВКО

— Сегодня мы на побережье Дубыгалинского озера Таврического сельского округа проводим акцию «Чистые берега» в рамках концепции «Таза Қазақстан», где все участники молодежного трудового отряда «Жасыл Ел» нашего района приняли участие в данном событии. Всего здесь собрались 50 человек. Главная цель — это воспитание у молодежи экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде, — отметил директор молодежного центра Уланского района Бауыржан Бигалиев.

Фото: акимат ВКО

По его словам, одна из целей акции — показать отдыхающим и туристам, что нужно беречь природу и не оставлять после себя мусор, в том числе пластик, стекло и целлофан.

Фото: акимат ВКО

— Я студентка высшего колледжа имени Сарсена Аманжолова. Мы принимаем активное участие в акции «Таза Қазақстан», сегодня наводим порядок на побережье озера Дубыгалинское. Призываю молодежь не мусорить, убирать за собой, любить свою землю, — сказала Оксана Тарасова.

Фото: акимат ВКО

По словам девушки, можно много говорить о чистоте, необходимости беречь природу и окружающую среду, а можно просто выйти и своим примером на деле показать, как это надо делать.