50 объектов здравоохранения будет построено до 2025 года в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется строительство 50 медицинских объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, согласно поручению Главы государства, в населенных пунктах региона в течение двух лет будут построены объекты первичной медико-санитарной помощи (врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты). В текущем году планируется начать строительство 24 объектов. В том числе, на проведение строительно-монтажных работ на 12 из них выделено 3,6 миллиарда тенге из республиканского бюджета, определены подрядчики. В настоящее время строительство уже начинается.

Также, по словам А.Антазиева, по 2 медицинским объектам направлены заявки на финансирование из республиканского бюджета, за счет местного бюджета проводятся конкурсные процедуры. Три эталонных проекта проходят экспертизу. По остальным 7 проектам будет разработана проектно-сметная документация.

Кроме того, по 26 объектам, запланированным на 204 год, полностью оформлены земельные участки, ведутся работы по подготовке архитектурно-планировочных заданий и получению технических условий.

«В рамках пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения», в области планируется построить сразу две межрайонные больницы. Завершены конкурсные работы по реконструкции здания Казталовской районной больницы. Проектная организация – ТОО «ПРомэнергопроект». Контрактная стоимость – 31,013 миллиона тенге. Также определена проектная организация для возведения пристройки к зданию Борлинской районной больницы в городе Аксае. Заключен договор с ТОО «Градопроект» на 31,377 миллиона тенге. По обоим объектам срок проектирования – 6 месяцев. До конца года планируется разработать проекты, а строительные работы начать в 2024 году», – сказал Алибек Антазиев.

Как сообщалось ранее, в текущем году в ЗКО планируется завершение строительства трех школ.