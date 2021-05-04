РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 03 Май 2021 | GMT +6

    50 многодетных семей получили жилье в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе 50 малообеспеченных многодетных семей стали новоселами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Аким района Бахыт Асанов официально вручил ключи от новых домов, купленных в рамках программы« Нұрлы жер».

    «Ранее в поселке Мырзакент из вновь построенного микрорайона были переданы дома 16 семьям, состоящим в очереди. И сегодня мы разделяем радость 50 малообеспеченных многодетных семей. В ближайшее время приступим к строительству многоэтажных жилых домов в поселке Мырзакент. Таким образом, каждый год мы решаем проблему мактааральцев, стоящих в очереди на дом. Пусть в ваших новых домах будет только радость и свадьбы!» - пожелал аким.


    Новые дома находятся в селе Торткуль А. Калыбековского сельского округа, в селе Ырысты Ж. Нурлыбаевского сельского округа, в селе Шугыла Енбекшинского сельского округа и в селе К. Пернебаева Бирликского сельского округа.

    В каждом из них есть прихожая, три спальни, кухня и санузел. Дома полностью обеспечены отоплением, холодной и теплой водой.

    В ближайшее время в новом микрорайоне, предназначенном для увеличения поселка Мырзакент, планируется построить 14 пятиэтажных жилых домов, то есть 740 квартир.



    Теги:
    Туркестанская область Акимат Жилье Строительство Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!