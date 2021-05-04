50 многодетных семей получили жилье в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе 50 малообеспеченных многодетных семей стали новоселами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Аким района Бахыт Асанов официально вручил ключи от новых домов, купленных в рамках программы« Нұрлы жер».

«Ранее в поселке Мырзакент из вновь построенного микрорайона были переданы дома 16 семьям, состоящим в очереди. И сегодня мы разделяем радость 50 малообеспеченных многодетных семей. В ближайшее время приступим к строительству многоэтажных жилых домов в поселке Мырзакент. Таким образом, каждый год мы решаем проблему мактааральцев, стоящих в очереди на дом. Пусть в ваших новых домах будет только радость и свадьбы!» - пожелал аким.

Новые дома находятся в селе Торткуль А. Калыбековского сельского округа, в селе Ырысты Ж. Нурлыбаевского сельского округа, в селе Шугыла Енбекшинского сельского округа и в селе К. Пернебаева Бирликского сельского округа.

В каждом из них есть прихожая, три спальни, кухня и санузел. Дома полностью обеспечены отоплением, холодной и теплой водой.

В ближайшее время в новом микрорайоне, предназначенном для увеличения поселка Мырзакент, планируется построить 14 пятиэтажных жилых домов, то есть 740 квартир.



