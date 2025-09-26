50% экономики Казахстана должна формировать переработка — эксперт

По его словам, именно переработка и создание продукции с высокой добавленной стоимостью способны сделать экономику устойчивой и независимой от сырья. В своем Послании Президент Казахстана особо подчеркнул, что за последние пять лет мы добились определенных результатов.

— Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности удвоилась, достигнув почти 17 триллионов тенге. А в структуре ВВП доля обрабатывающего сектора составила 12,4%, — отметил Глава государства.

Если говорить о задаче удвоения ВВП, которая была поставлена, то, по мнению Болата Акчулакова, доля обрабатывающей промышленности должна стремиться хотя бы к 50%.

— Это большая и амбициозная задача, но вполне исполнимая, особенно с учетом работы по улучшению инвестиционного климата и увеличению количества и качества инвестиций, — считает Б. Акчулаков. — Динамика последних лет свидетельствует о том, что «качественные инвестиции уже в значительной степени идут не только в сырьевой, но и в обрабатывающий сектор.

Среди успешных примеров эксперт выделил проекты в автопроме, в том числе реализуемые с китайскими партнерами. В фармацевтике положительным кейсом является сотрудничество с польской компанией, вложившей десятки миллионов долларов в развитие производства лекарственных препаратов.

— Сегодня запущено более 100 новых предприятий среднего и небольшого размера. Это наглядный пример того, что инвестиции в обрабатывающую промышленность действительно приходят. Вопрос стоит в масштабировании и запуске более крупных проектов в следующем инвестиционном цикле, — подчеркнул Болат Акчулаков.

«Единое цифровое окно» и Центр регуляторного интеллекта

Главный вызов для инвесторов — бюрократия. По оценке Ассоциации, сегодня бизнес вынужден обращаться сразу в десятки ведомств. Чтобы ускорить этот процесс, предлагается создание единой цифровой инфраструктуры.

— Мы должны отходить от принципа чистого «единого окна» и переходить к современным цифровым платформам. Инвестору не нужно физически посещать госорганы. Он должен иметь возможность онлайн зарегистрировать бизнес, решить вопросы земельных участков, инфраструктуры, налогов — вплоть до запуска производства, — сказал эксперт.

По его словам, новая система должна работать по принципу «магазина готовых решений». В Послании Президента отдельный акцент сделан на создании Центра регуляторного интеллекта с использованием искусственного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений. По словам эксперта, это будет «отправной точкой» для очистки законодательной базы от дублирующих функций и избыточных требований.

— Сегодня у нас 21 кодекс, 300 законов и около 400 тысяч нормативных актов. Первое, что нужно сделать, убрать ненужные и дублирующие нормы. Только после этого можно переходить к повышению качества регулирования. В каждой отрасли предстоит искать баланс интересов государства и бизнеса, — пояснил Б. Акчулаков.

Он отметил, что именно цифровизация и упрощение процедур помогут Казахстану подняться в международных рейтингах, оценивающих простоту ведения бизнеса.

Драйверы роста: нефтехимия, агропереработка, «зеленая» энергетика и редкозем

Отвечая на вопрос о том, какие отрасли могут стать драйверами в ближайшие 5–10 лет, эксперт указал несколько приоритетных. Прежде всего, это нефтехимия.

— Нам нужно фокусироваться не только на экспорте нефти, но и на производстве готовой продукции. Полипропиленовый завод уже запущен, но это лишь один элемент. Линейка нефтехимической продукции огромна — от пластиков и комплектующих для автопрома до изделий медицинского назначения, — считает глава Ассоциации инвесторов.

Второе направление — агропромышленный комплекс. Казахстан остается крупной аграрной страной, однако, по словам эксперта, практически отсутствует массовая переработка сельхозсырья. Он подчеркнул, что стране необходимо развивать консервное производство и продукты глубокой переработки.

— Мы видим, что прилавки магазинов заполнены импортной продукцией — от «Бондюэля» до «Глобуса». Казахстан вполне может закрыть часть этого сегмента собственными производствами, — уверен эксперт.

Третье направление — возобновляемая энергетика.

— К 2030 году Казахстан должен довести долю «зеленой» энергии до 15%. Речь идет о локализации производства ветровых турбин, солнечных панелей, а также развитии технологической базы. Без этого выполнить международные обязательства будет невозможно, — отметил Б. Акчулаков.

Четвертый перспективный сектор — редкоземельные металлы, или «новая нефть XXI века». По словам спикера, мировая технологическая индустрия испытывает колоссальный спрос на критические минералы, которыми богаты казахстанские недра. Исторически их добыча в Казахстане велась в малых объемах. Но именно редкоземы могут стать одной из главных точек роста и экспортных возможностей.

Три главных барьера

По словам эксперта, на пути к качественным инвестициям стоят три ключевые проблемы: в первую очередь, это разрозненность функций между государственными органами, а также избыточная бюрократическая нагрузка и недостаточная либерализация экономики.

— Государство до сих пор во многом доминирует там, где бизнес мог бы успешно развиваться самостоятельно. Нужно сохранять участие в стратегически важных сферах, но дать больше свободы частному сектору, — сказал Б. Акчулаков

Эксперт добавил, что принцип «государство как сервис» должен стать основой новой инвестиционной политики, госорганы не должны ограничиваться контролем. Их задача — помогать инвесторам запускать проекты.

Подводя итоги, Болат Акчулаков подчеркнул, что предложенные в Послании инициативы создают условия для «следующего инвестиционного цикла» Казахстана.