5 млн тенге выплатят девушке в Жамбылской области за врачебную ошибку

Ненадлежащее лечение в районной больнице обернулось экстренным прерыванием беременности и тяжелыми последствиями для здоровья, после чего гражданка обратилась в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обычное осложнение, с которым сталкиваются многие будущие мамы, стало для жительницы Жамбылской области настоящей трагедией. Находясь на 10-й неделе беременности, она поступила в районную больницу с диагнозом «ранний токсикоз». Несмотря на тяжелое состояние пациентки, медицинская помощь в полном объеме ей так и не была оказана.

Как позже установит специальная проверка, врачи проигнорировали клинические протоколы и выписали женщину преждевременно. Оказавшись дома, она почувствовала резкое ухудшение здоровья. Счет шел на часы и пациентку в экстренном порядке госпитализировали в областную больницу. Спасти малыша не удалось — по строгим медицинским показаниям беременность пришлось прервать, чтобы сохранить жизнь самой женщине. Перенесенные испытания нанесли непоправимый удар по ее организму, и впоследствии пострадавшей была установлена инвалидность III группы.

В поисках справедливости женщина инициировала разбирательство. Проверка департамента медицинского и фармацевтического контроля вскрыла целый ряд грубых нарушений со стороны персонала. В том числе несоблюдение утвержденных клинических протоколов, недостаточный объем проведенных обследований и лечения, отсутствие необходимых консультаций с профильными специалистами и ненадлежащее ведение медицинской документации.

По итогам разбирательства больницу привлекли к административной ответственности, а одного из лечащих врачей к дисциплинарной. Однако пострадавшая решила добиваться полной справедливости и подала гражданский иск.

В ходе слушаний суд тщательно изучил все доказательства и пришел к однозначному выводу, что между допущенными врачебными ошибками и резким ухудшением здоровья истца имеется прямая причинно-следственная связь.

Требования пациентки признали обоснованными. Теперь по решению суда больнице предстоит заплатить 546 тыс. тенге в качестве возмещения материального ущерба и расходов на услуги представителя, а также 5 млн. тенге компенсации морального вреда.

Ранее корреспондент Kazinform попытался разобраться, когда роддома в Казахстане станут комфортными. 27 случаев ранней беременности зафиксировано за два месяца в Жамбылской области.