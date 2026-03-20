27 случаев ранней беременности зафиксировано за два месяца в Жамбылской области

Как сообщила руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения Айжан Терликбаева, за январь–февраль 2026 года в области зарегистрировано 27 случаев беременности среди подростков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился — в 2025 году было зафиксировано 44 случая.

Специалист уточнила, большинство случаев приходится на девушек 16-17 лет — таких 23. Еще 4 случая относятся к 18-19-летним, уже состоящим в браке.

Анализ показывает, что значительная часть беременных — это студентки колледжей. Так, 12 девушек получают средне-специальное образование, одна учится — в вузе, еще одна — ученица вечерней школы. Семь девушек после окончания школы нигде не учатся.

Кроме того, два случая зарегистрированы среди девушек, прибывших в регион из других городов.

В управлении здравоохранения отмечают, что в регионе работают восемь молодежных центров здоровья, где подростки могут получить анонимную консультацию психолога, гинеколога и других специалистов.

Также ежегодно проводится скрининг подростков, организуются лекции, тренинги и встречи с родителями.

— При выявлении ранней беременности каждому случаю уделяется индивидуальное внимание, подключаются медики, психологи и социальные службы, — отметила Айжан Терликбаева.

