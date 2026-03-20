    01:00, 20 Март 2026 | GMT +5

    27 случаев ранней беременности зафиксировано за два месяца в Жамбылской области

    При этом, по данным управления здравоохранения, среди беременных нет девочек в возрасте до 16 лет, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщила руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения Айжан Терликбаева, за январь–февраль 2026 года в области зарегистрировано 27 случаев беременности среди подростков.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился — в 2025 году было зафиксировано 44 случая.

    Специалист уточнила, большинство случаев приходится на девушек 16-17 лет — таких 23. Еще 4 случая относятся к 18-19-летним, уже состоящим в браке.

    Анализ показывает, что значительная часть беременных — это студентки колледжей. Так, 12 девушек получают средне-специальное образование, одна учится — в вузе, еще одна — ученица вечерней школы. Семь девушек после окончания школы нигде не учатся.

    Кроме того, два случая зарегистрированы среди девушек, прибывших в регион из других городов.

    В управлении здравоохранения отмечают, что в регионе работают восемь молодежных центров здоровья, где подростки могут получить анонимную консультацию психолога, гинеколога и других специалистов.

    Также ежегодно проводится скрининг подростков, организуются лекции, тренинги и встречи с родителями.

    — При выявлении ранней беременности каждому случаю уделяется индивидуальное внимание, подключаются медики, психологи и социальные службы, — отметила Айжан Терликбаева.

    Ранее мы рассказывали, что в Казахстане за пять лет зафиксировано около 12 тысяч случаев беременности до 18 лет.

    Случаи подростковой беременности снизились в Казахстане.

    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
