27 случаев ранней беременности зафиксировано за два месяца в Жамбылской области
При этом, по данным управления здравоохранения, среди беременных нет девочек в возрасте до 16 лет, передает корреспондент Kazinform.
Как сообщила руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения Айжан Терликбаева, за январь–февраль 2026 года в области зарегистрировано 27 случаев беременности среди подростков.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился — в 2025 году было зафиксировано 44 случая.
Специалист уточнила, большинство случаев приходится на девушек 16-17 лет — таких 23. Еще 4 случая относятся к 18-19-летним, уже состоящим в браке.
Анализ показывает, что значительная часть беременных — это студентки колледжей. Так, 12 девушек получают средне-специальное образование, одна учится — в вузе, еще одна — ученица вечерней школы. Семь девушек после окончания школы нигде не учатся.
Кроме того, два случая зарегистрированы среди девушек, прибывших в регион из других городов.
В управлении здравоохранения отмечают, что в регионе работают восемь молодежных центров здоровья, где подростки могут получить анонимную консультацию психолога, гинеколога и других специалистов.
Также ежегодно проводится скрининг подростков, организуются лекции, тренинги и встречи с родителями.
— При выявлении ранней беременности каждому случаю уделяется индивидуальное внимание, подключаются медики, психологи и социальные службы, — отметила Айжан Терликбаева.
