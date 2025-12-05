5 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1964) родилась КАРИБЖАНОВА Роза Самидоллиновна – заместитель директора Архива Президента РК.

Фото: primeminister.kz

Родилась в 1964 году в Тургайской (ныне Костанайской) области. Окончила Карагандинский государственный университет; Евразийский гуманитарный институт; Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовая деятельность: учитель истории, завучем по воспитательной работе Укинской СШ Кийминского района Тургайской области (1986-1988); второй секретарь Кийминского райкома комсомола, секретарь Тургайского обкома ЛКСМ Казахстана (1988-1991); ведущий специалист, начальник организационного отдела Семипалатинского областного комитета по делам молодежи (1991-1994); главный специалист Семипалатинского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, комитета молодежи, туризма и спорта г. Семипалатинск, начальник отдела воспитательной работы и молодежной политики управления образования, молодежи и спорта г. Семипалатинск (1994-2000); ведущий, главный специалист, начальник отдела Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры и общественного согласия РК (2000-2003); главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК (2003-2008); заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан (2008-2014); председатель Комитета по делам молодежи, директор департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК (2014-2016); директор департамента внутреннего администрирования Министерства информации и общественного развития РК (2016-2019 ); заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (2019-2020); заведующая сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2020-2022); председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности с мая 2023 года.

55 лет назад (1970) родилась СИСЕНОВА Нурия Уралжановна – судья Верховного Суда Республики Казахстан.

Фото: Высший Судебный Совет РК

Окончила Московскую государственную юридическую академию (1994).

Трудовая деятельность: архивариус, секретарь судебного заседания, секретарь коллегии по уголовным делам, консультант Актюбинского областного суда (1989-1997); судья Алгинского районного суда Актюбинской области (1997-2002); судья Актюбинского областного суда (2002-2013); судья Верховного Суда Республики Казахстан (с 2013).

53 года назад (1972) родился ЕРМАНОВ Алмат Нурмуратович – председатель Костанайского областного суда.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Кармакшы Кызылординской области. Окончил Казахский государственный юридический университет (1997).

Трудовая деятельность: следователь государственного следственного комитета по Кызылординской области; оперуполномоченный КНБ г.Байконур Кызылординской области (1998-2000); судья специализированного экономического суда Кызылординской области (2000-2002); судья Кармакшинского районного суда (2002-2008); судья Кызылординского областного суда (2008); председатель Атырауского городского суда (2014-2020); председатель Атырауского филиала Союза судей (02.2018-04.2020); председатель судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда (2020-2025).

На занимаемой должности с марта 2025 года.

46 лет назад (1979) родился ЖУСИП Ерболат Еркинулы – заместитель прокурора Акмолинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, правоведение.

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры (2001); в разное время занимал должности помощника, старшего помощника прокурора г. Кокшетау, прокурора управления прокуратуры Акмолинской области, начальника отдела Западной региональной транспортной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Акмолинской области, начальника управления главной транспортной прокуратуры, прокурора Уалихановского района Северо-Казахстанской области, начальника управления - руководителя аппарата прокуратуры Акмолинской области (2021); прокурор города Косшы Акмолинской области (2021-2023).

На занимаемой должности - с октября 2023 года.

39 лет назад (1986) родился ШАМШИН Арман Нуржанович – аким Алмалинского района г. Алматы.

Фото: Gov.kz

Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет, факультет экономики; Пекинский университет; магистр делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.

Трудовая деятельность: сотрудник ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (2011); сотрудник Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); работа на руководящих должностях в АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016-06.2022); председатель правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (2022-2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.