5 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день почв

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций ежегодно при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Учрежден на 68-й Генеральной Ассамблее ООН в 2013 году. Впервые с инициативой учреждения Всемирного дня почв выступил Международный союз наук о почве (International Union of Soil Sciences, IUSS) в 2002 году. Отмечается, чтобы обратить внимание общественности на важность почвы как важнейшего компонента природной системы и жизненно важного фактора благосостояния людей.

Международный день добровольцев во имя экономического исоциального развития

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1985 году. Основной целью этого праздника стало распространение информации о деятельности добровольцев (волонтеров) на благо экономического и социального развития в мире.

День адвокатуры

18 апреля 2022 года президиум Республиканской коллегии определил 5 декабря — Днем адвокатуры. Этот день был выбран неслучайно.

Демократические принципы организации и деятельности казахстанской адвокатуры, а также гарантии адвокатской деятельности были закреплены законом «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года. Независимость адвокатов при осуществлении своей деятельности и недопустимость вмешательства правоохранительных и других органов в деятельность казахстанских адвокатов регламентировали специальным законом. Закон определил основную цель адвокатуры Казахстана — содействие государству в реализации гарантированного Конституцией права человека на судебную защиту прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи.

СОБЫТИЯ

В 1917 году в Оренбурге состоялся Второй Общеказахский съезд. По его итогам было образовано правительство Алаш Орды. Его председателем был назначен Алихан Бокейханов. На этом съезде была провозглашена автономия Алаш.

- Общеказахский съезд, который прошел в Оренбурге с 5 по 13 декабря, провозгласил Киргизский край автономией и образовал народную милицию. Было организовано временное правительство Алаш Орды из 15 членов во главе с Бокейхановым. Временной точкой сбора временного правительства выбрали город Семипалатинск. По указу 10 января 1918 года представители Алаш Орды должны собраться в Семипалатинске, — так написал А. Бокейханов о съезде.

В 1936 году была принята новая Конституция СССР (неофициальные названия: «Сталинская конституция», реже — «Конституция победившего социализма») — основной закон СССР, принятый VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов и действовавший (с изменениями и дополнениями) до 1977 года. Казахстан, входивший в состав РСФСР в качестве автономии, был преобразован в союзную республику и стал называться Казахской Советской Социалистической Республикой (Казахская ССР).

В 1973 году при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР как объект хранения и постоянного научного изучения археологических материалов республики открыт один из старейших музеев страны — Музей археологии. В 2010 году музей вошел в состав научного комплекса «Ғылым ордасы». Сегодня он по праву выступает бесценной сокровищницей уникальных артефактов, хранителем многовековых традиций и истории РК. В фондах музея хранится более 4 тыс. экспонатов, в экспозиции выставлены свыше 1 тыс. археологических находок.

В 2006 году по итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Европейским союзом (ЕС) и Казахстаном по сотрудничеству в области энергетики.

Меморандум определяет ключевую роль Казахстана как крупного производителя природного газа и нефти в Каспийском регионе и обоюдную заинтересованность ЕС и Казахстана в укреплении сотрудничества в энергетическом секторе.

В 2011 году в Жамбылской области была введена в эксплуатацию первая очередь первой в Казахстане Кордайской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 1 500 кВт. Кордайская ВЭС является одним из первых проектов ветроэнергетики в стране и первым промышленным объектом производства электроэнергии с использованием ветра.

В 2011 году в Астане из кардиохирургического центра был выписан первый пациент с искусственным сердцем. Пациентом, которому имплантировано искусственное сердце, стал 42-летней Марат Шымбалов, у которого после осложненного течения гриппа развилась кардиомиопатия — поражение сердечной мышцы. В кардиохирургическом центре в область сердца пациента было внедрено портативное устройство вспомогательного кровообращения (искусственное сердце). Операция была проведена в рамках оказания населению государственного объема бесплатной медицинской помощи.

В 2011 году в Казахстане в почтовое обращение была введена художественная марка из серии «Памятные, юбилейные даты и праздники», посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан. На марке изображен логотип юбилейной даты, номинал — 32 тенге, размер — 28×30 мм, тираж — 30 тысяч штук. Ее оформил Николай Соколов.

В 2014 году в Семее была открыта Мемориальная доска пожарным Валерию Белоножко и Рахимгали Икенову, служившим в части № 45 и погибшим при тушении пожара на цементном заводе. Во время борьбы с огнем на них обрушилась конструкция 4-этажного здания. За храбрость и самоотверженность, проявленные при тушении огня, герои-пожарные Указом Президента Республики Казахстан были посмертно награждены медалью «Ерлігі үшін». В знак памяти об их неординарном поступке в городе были переименованы две улицы.

В 2015 году Совет по научно-техническим исследованиям Турции (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK) наградил высшей наградой гражданина Казахстана Марата Ахмета, который занимается научной деятельностью в Турции с 1998 года. Марат Ахмет удостоен премии в связи с научными открытиями в математике, в частности, в теории дифференциальных уравнений. Научные исследования Ахмета широко используются не только в Турции, но и в ряде европейских стран.

В 2016 году в Астане в Национальном музее РК в рамках экспозиции, посвященной нематериальному культурному наследию Казахстана, заместитель Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетов в торжественной обстановке передал сертификаты ЮНЕСКО о включении айтыса и юрты во Всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО директору Национального музея РК Дархану Мынбаю для их постоянной экспозиции в этнографическом зале.

В 2017 году в Мексике казахстанская пловчиха Наталья Звягинцева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию. Это первое золото на чемпионате мира в истории Казахстана. Тогда спортсменка побила рекорд Азии.

В 2019 году на международном фестивале Theatrical Talents, прошедшем в испанском городе Льорет-де-Мар, Атырауский молодежный театр завоевал гран-при, осуществив постановку антидрамы Мукана Томанова «Затмение». Постановка была показана на казахском языке.

В 2019 году Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц Казахстана выбрали сокола-балобана символом Птицы года-2020.

Сокол-балобан — редкая хищная птица семейства соколиных. На пролете встречается по всему Казахстану, гнездится в степной зоне на севере страны, зимует в предгорьях Алтая и Тянь-Шаня.

В 2024 году Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представил результаты социологического опроса, посвященного ценностям казахстанцев и гражданской идентичности. Так, главным объединяющим фактором для 46% респондентов является паспорт Республики Казахстан, 39,9% считают таким фактором общую историю и предков, а 32% — общий язык.