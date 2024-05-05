5 600 мероприятий проведено с начала экологической акции «Таза Қазақстан»

О результатах недели «Өнегелі ұрпақ» рассказали в Минкультуры и информации РК, передает агентство Kazinform.

Завершилась неделя «Өнегелі ұрпақ», направленная на благоустройство жилых домов ветеранов и домов престарелых, а также оказание помощи в быту одниким пожилым людям.

В рамках тематической недели «Өнегелі ұрпақ» проведено 787 мероприятий, в рамках которых оказана помощь 2 308 представителям старшего поколения.

В ходе акции в период с 8 апреля по 4 мая в регионах проведено более 5,6 тысячи мероприятий с общим охватом свыше 1 млн человек.

С 6 по 11 мая будет организована тематическая неделя «Мөлдір бұлақ», направленная на очистку окрестностей рек-озер от мусора. Во всех мероприятиях активное участие примут молодежные ресурсные центры, волонтерские сообщества.

Напомним, коллектив Телерадиокомплекса Президента РК вновь присоединился к республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», 150 сотрудников компании высадили 50 саженцев сосны на территории Ботанического сада в Астане.

На неделе «Өнегелі ұрпақ» сарыагашская молодежь провела субботник во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Ермахана Ишконова.