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    17:28, 05 Май 2024 | GMT +6

    5 600 мероприятий проведено с начала экологической акции «Таза Қазақстан»

    «Таза Қазақстан»
    Фото: Минкультуры и информации РК

    О результатах недели «Өнегелі ұрпақ» рассказали в Минкультуры и информации РК, передает агентство Kazinform.

    Завершилась неделя «Өнегелі ұрпақ», направленная на благоустройство жилых домов ветеранов и домов престарелых, а также оказание помощи в быту одниким пожилым людям.

    В рамках тематической недели «Өнегелі ұрпақ» проведено 787 мероприятий, в рамках которых оказана помощь 2 308 представителям старшего поколения.

    В ходе акции в период с 8 апреля по 4 мая в регионах проведено более 5,6 тысячи мероприятий с общим охватом свыше 1 млн человек.

    С 6 по 11 мая будет организована тематическая неделя «Мөлдір бұлақ», направленная на очистку окрестностей рек-озер от мусора. Во всех мероприятиях активное участие примут молодежные ресурсные центры, волонтерские сообщества.

    Напомним, коллектив Телерадиокомплекса Президента РК вновь присоединился к республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», 150 сотрудников компании высадили 50 саженцев сосны на территории Ботанического сада в Астане.

    На неделе «Өнегелі ұрпақ» сарыагашская молодежь провела субботник во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Ермахана Ишконова.

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник Регионы Экология Общество
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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