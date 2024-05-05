20:22, 04 Май 2024 | GMT +6
Сарыагашская молодежь убрала двор 101-летнего ветерана войны
На неделе «Өнегелі ұрпақ» сарыагашская молодежь провела субботник во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Ермахана Ишконова, передает агентство Kazinform.
Они очистили жилой двор от беспорядочно заросшей травы и убрали мусор. Активное участие в мероприятии принял председатель районной партии Amanat К. Кыстаубаев.
Ветеран Великой Отечественной войны Ермахан Ишконов родился в 1923 году в Калининском районе Ташкентской области. 5 мая 1942 года был призван в армию и пошел на войну. Также в 1946 году был направлен в авиационную часть в Кыргызстане, где в 1948 году закончил военную службу. Аксакал был награжден медалями «Отечественной войны» I степени, «Гвардии СССР», «За безупречную службу» и «За отвагу».