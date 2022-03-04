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    11:35, 04 Март 2022 | GMT +6

    5,3 млрд тенге выделят на горячее питание младшеклассников Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На обеспечение школьников Алматы горячим питанием в этом году из местного бюджета выделят 5,3 млрд тенге. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Алматы на сессии маслихата города заявил, что в рамках Года детей, в государственных школах с 1 сентября текущего года все ученики начальных (1-4) классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

    Градоначальник также заявил, что с 2019 года городом было обеспечено бесплатное питание для учащихся 1-11 классов детей из семей социально уязвимых слоев населения.

    «В соответствии с поручением Главы государства, а также всестороннего обсуждения и пожеланий многодетных мам и экспертов, нами принято решение по обеспечению бесплатным горячим питанием для всех учеников начальных 1-4 классов государственных школ (125 тысяч детей). С 1 сентября текущего года для реализации данного решения на эти цели с местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд. тенге до конца текущего года (4 месяца)», - сказал аким.

    Ранее сообщалось , что с 1 сентября 2022 года все учащиеся начальных классов (1-4 классы) государственных школ Алматы, вне зависимости от социального статуса, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

    Теги:
    Маслихат Образование Другие государственные органы Акимат Алматы
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