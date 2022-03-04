5,3 млрд тенге выделят на горячее питание младшеклассников Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На обеспечение школьников Алматы горячим питанием в этом году из местного бюджета выделят 5,3 млрд тенге. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы на сессии маслихата города заявил, что в рамках Года детей, в государственных школах с 1 сентября текущего года все ученики начальных (1-4) классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Градоначальник также заявил, что с 2019 года городом было обеспечено бесплатное питание для учащихся 1-11 классов детей из семей социально уязвимых слоев населения.

«В соответствии с поручением Главы государства, а также всестороннего обсуждения и пожеланий многодетных мам и экспертов, нами принято решение по обеспечению бесплатным горячим питанием для всех учеников начальных 1-4 классов государственных школ (125 тысяч детей). С 1 сентября текущего года для реализации данного решения на эти цели с местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд. тенге до конца текущего года (4 месяца)», - сказал аким.

Ранее сообщалось , что с 1 сентября 2022 года все учащиеся начальных классов (1-4 классы) государственных школ Алматы, вне зависимости от социального статуса, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.