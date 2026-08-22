$5 млн призовых и 8 дисциплин: что «Игры Будущего» меняют в игровой индустрии Казахстана

Имя Аружан Косубаевой давно вышло за пределы YouTube и TikTok. Сегодня 19-летняя казахстанка — не только одна из самых успешных контент-мейкеров страны, но и признанный эксперт в сфере игровой индустрии. Своим мнением по «Играм будущего» в Казахстане, а также как заработать на Youtube она поделилась в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

От iPad в 9 лет — к аудитории почти 16 миллионов

Первый видеоканал Аружан завела в 9 лет — после того, как родители подарили ей iPad. Тогда это были самые обычные ролики: обзоры игр, челленджи, распаковки подарков.

— Поворотной точкой стала пандемия. Я создала канал под ником Uwucutesingle и полностью перевела контент на английский язык, ориентируясь сразу на глобальную аудиторию, — отметила девушка.

Результат превзошел все ожидания. Всего за несколько лет число подписчиков перевалило за отметку в 15 миллионов: 5 млн — в апреле 2023-го, 10 млн — в апреле 2024-го, 15 млн — в июне 2025-го. Сейчас ее аудитория составляет 16 млн человек, а совокупные просмотры ее видео превысили 5,2 млрд. Отдельные ролики набирали свыше 270 млн просмотров каждый. В данный момент ее канал входит в 30-ку лучших и занимает 23-е место среди 15 миллионов игровых каналов США.

За эти достижения Косубаева получила от YouTube бриллиантовую кнопку — в Казахстане ею владеют всего два человека. Ее контент и охваты привлекли внимание мировой индустрии настолько, что девушке поступило предложение о сотрудничестве от Night Media — агентства, которое в свое время занималось менеджментом MrBeast, самого популярного блогера мира, а сегодня работает со стримером Kai Cenat.

Учеба, бизнес и геймдев одновременно

Сейчас эксперт совмещает сразу несколько треков. Она учится в Astana IT University по специальности «Медиатехнологии» — и параллельно управляет международным медиапроектом, который по масштабу давно вышел за рамки классического блога: по сути, Uwucutesingle функционирует как небольшой медиахолдинг. Отдельное направление, которым занимается Косубаева, — геймдев.

— Удалось запустить собственные виртуальные миры, включая проект UwU’s Tower, работая на стыке контента, игровых механик и предпринимательства — того самого пересечения индустрий, — отметила блогер.

Этим летом Аружан пригласили спикером на VidCon 2026 — одну из крупнейших конференций видеоблогеров в мире — вести сразу несколько панельных дискуссий, а также в качестве VIP-гостя на Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 — один из самых известных музыкальных фестивалей мира. Для игровой блогерской индустрии такое приглашение является исключительным и свидетельствует о профессиональном масштабе ее влияния за пределами игровой среды.

Фото: из личного архива Аружан Косубаевой

На VidCon, вспоминает Аружан, ей особенно запомнилась одна фраза со сцены: «будущий Голливуд — это уже не киноактеры, а видеоблогеры». Показательно, что если ее младшая сестра не узнает по имени Брэда Питта, то на вопрос про блогера Влад А4 ответит без запинки — именно поэтому фокус индустрии сегодня смещен на личный бренд, а не на разовый вирусный ролик.

Эксперт-рецензент Astana Hub

Профессиональный статус Аружан подтвержден и на институциональном уровне: она приглашена в Astana Hub на позицию официального эксперта-рецензента. В этой роли Косубаева проводит профессиональное рецензирование и экспертный аудит медиа-технологических проектов и стартапов резидентов хаба, оценивает алгоритмические стратегии продвижения и контентные модели.

Как отмечал глава Astana Hub Магжан Мадиев, присутствие специалиста такого масштаба в инновационном кластере значительно повышает качество экспертизы проектов в сфере Creative Industries.

По оценкам СМИ, доход Аружан от медиапроектов достигает $100 тысяч в месяц — при том, что девушке всего 19 лет.

Как «Игры будущего» влияют на Казахстан?

Фото: Kazinform

8 дисциплин, 50+ стран, около 900 участников и $4,65 млн призового фонда — «Игры Будущего» превратили Астану в одну из мировых площадок фиджитал-спорта. Именно на фоне этого события Аружан Косубаева дала развернутую оценку перспективам игровой индустрии Казахстана и объяснила, почему стране предстоит конкурировать уже не только в классическом геймдеве.

— Фиджитал — новый уровень требований к спортсмену. Турнир наглядно показал, насколько быстро стирается граница между классическим спортом, киберспортом и игровой индустрией. Особенно интересен сам формат фиджитал: человек должен быть конкурентоспособным не только в цифровой среде, но и физически. Это уже совсем другой уровень требований к спортсмену и совершенно другой способ воспринимать соревнования, — отметила Косубаева.

Экосистема важнее самого турнира. Косубаева уверена: главная ценность подобных мероприятий для Казахстана — не сам турнир, а экосистема, которая формируется вокруг него.

— Когда в одном месте собираются профессиональные игроки, разработчики, команды, технологические компании и большая аудитория, вокруг этого постепенно формируется экосистема. И, на мой взгляд, именно она гораздо важнее одного конкретного турнира, — добавила спикер.

Эксперт обращает внимание на то, как меняется само понятие игры: вокруг нее выстраиваются сообщества, создатели контента, соревнования, виртуальные миры, бренды и бизнес-модели. Показательный пример — платформа Roblox, где «пользователи одновременно могут быть игроками, создателями и предпринимателями».

Фото: GOTF 2026

Казахстану нужны свои разработчики и студии. По мнению Косубаевой, важно не только принимать международные турниры, но и создавать условия для появления собственных разработчиков, игровых студий и креаторов, способных работать на глобальную аудиторию.

— У нас есть талантливые молодые люди, которые уже создают контент и игры, но им нужны доступ к знаниям, международным контактам, инвестициям и возможности масштабировать свои проекты, — добавила Косубаева.

Главное наследие турнира «Игры Будущего», по словам эксперта, дают молодому поколению важный сигнал: gaming — это не обязательно только увлечение. Это может быть профессиональная карьера, спорт, создание технологий, контента и собственных продуктов. Именно в этом и заключается главное наследие подобных мероприятий для Казахстана, считает Аружан.

Напомним, «Игры будущего-2026» стартовали в Астане 29 июля, общий призовой фонд турнира составил 4 млн 650 тыс. долларов США.